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Gol não alivia críticas para Arboleda no São Paulo: 'Inominável'

Tricolor segurou empate com o Bolívar na Sul-Americana

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 23:35
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Arboleda comemora gol em Bolívar x São Paulo
Arboleda comemora gol em Bolívar x São Paulo (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress)

Arboleda voltou a marcar pelo São Paulo, mas não conseguiu encerrar a bronca de parte da torcida tricolor. O zagueiro equatoriano abriu o placar contra o Bolívar, nesta terça-feira (11), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas mesmo com o gol os torcedores mantiveram as críticas ao jogador nas redes sociais.

O defensor marcou de cabeça após cobrança de escanteio do estreante Iago e colocou o São Paulo em vantagem no duelo. No segundo tempo, Carlos Melgar empatou para o Bolívar com um belo chute de fora da área, dando números finais ao jogo.

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O momento de Arboleda com a torcida ainda é marcado pela polêmica envolvendo sua tentativa de saída do clube. O zagueiro ficou afastado, não se reapresentou no prazo esperado e viajou para o Equador sem comunicar o São Paulo, situação que aumentou o desgaste com os torcedores. Veja os comentários abaixo:

Arboleda, zagueiro do São Paulo, celebra o gol contra o Bolívar pela Sul-Americana
Arboleda, zagueiro do São Paulo, celebra o gol contra o Bolívar pela Sul-Americana (Foto: Jorge Bernal / AFP)

Veja comentários sobre Arboleda após gol pelo Tricolor

Como foi o jogo entre Bolívar e São Paulo

O Bolívar começou com mais posse e tentou pressionar o São Paulo, principalmente pelos lados, mas encontrou uma equipe bem posicionada defensivamente. O time paulista também conseguiu controlar algumas investidas do adversário, com destaque para Domingos Duarte e Arboleda nos cortes defensivos. O São Paulo foi mais eficiente nas oportunidades que criou e abriu o placar aos 22 minutos, quando Arboleda subiu mais que a marcação após escanteio cobrado por Iago e cabeceou para as redes. Foi o primeiro gol do zagueiro no ano, buscando sua redenção. Tricolor foi para o intervalo em vantagem.

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O São Paulo voltou do intervalo buscando manter o controle e teve boas oportunidades para ampliar, principalmente com Marcos Antônio e Luciano, mas não conseguiu aproveitar. Rafael também apareceu bem, fazendo uma grande defesa em finalização de Robson Matheus. Aos 17 minutos, após uma sequência de pressão e uma bola afastada parcialmente por Domingos DuarteMelgar aproveitou a sobra na entrada da área e finalizou para empatar, mesmo com os jogadores do São Paulo reclamando de impedimento de Asprilla no início da jogada. O Tricolor ainda teve chances antes do gol, mas acabou sofrendo com a pressão boliviana.

O São Paulo passou a sofrer mais com a pressão do Bolívar na reta final e adotou uma postura mais defensiva, chegando a montar uma linha de cinco para proteger a área. Na reta final, Buta fez sua estreia pelo São Paulo, entrando no lugar de Lucas Ramon, enquanto Cauly e outros jogadores também foram acionados para tentar dar novo fôlego à equipe, mas a equipe segurou o empate.

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