Possível saída de Emerson Royal do Flamengo agita torcedores: 'Vão assumir' Lateral chegou em 2025 ao rubro-negro

O Flamengo recebeu uma proposta pelo lateral-direito Emerson Royal, e a possível saída do jogador do clube provocou reações de torcedores nas redes sociais. O atleta, que chegou ao clube em 2025, pode estar de saída para o Aston Villa, da Inglaterra, que fez uma oferta de 9 milhões de euros (cerca de R$ 53,3 milhões).

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O defensor tem passagem por grandes clubes do futebol mundial, como Barcelona, Tottenham, Milan e também pela Seleção Brasileira. Pelo Flamengo, Royal tem 40 jogos disputados, um gol e cinco assistências. Além desses números, conquistou a Libertadores e o Brasileirão na última temporada sob o comando de Filipe Luís.

Confira a reação de alguns torcedores com a possível saída do lateral:

Se venderem por esse valor vão assumir que a contratação nao valeu a pena, já que o valor de compra foi o mesmo. — Tetr4Patamarᶜʳᶠ (@adlerlisboa) June 23, 2026

Vende aí quando precisa não vai ter , dps vai reclamar que está fazendo 100 jogos por temporada , tem que ter jogador, deixa o kra quieto la no ninho.. — Ìdris Pires (@IdrisPires) June 23, 2026

Talvez não venda porque não vai encontra outro lateral pra repor . — Leo Fideles ᶜʳᶠ₁₈₉₅ 🔴⚫ (@LeonardoFidele6) June 23, 2026

calma, seja sangue frio, deixa eles subirem a proposta! — THIAGO GUEDES (@castortroyex) June 23, 2026

Será que vale mesmo vender por esse valor? ⚽️💸Interessante evolução. — 🅰️ndré Castr🅾️🇧🇷 (@Andrektb76) June 23, 2026

Emerson Royal em coletiva de apresentação quando chegou ao Flamengo em 2025 (Foto: Lucas Bayer/LANCE!)

Saiba mais detalhes da possível saída de Emerson Royal do Flamengo

O Flamengo recebeu uma proposta do Aston Villa, da Inglaterra, pelo lateral-direito Emerson Royal. A oferta do clube inglês ao Rubro-Negro gira em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 53,3 milhões). Com os valores na mesa, a cúpula do Ninho do Urubu analisa a possibilidade de negociar o jogador. A decisão, porém, envolve diferentes fatores.

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A oferta do Aston Villa, noticiada inicialmente pela "Espn" e confirmada pela reportagem do Lance!, coloca o Flamengo diante de dois cenários. O primeiro passa, principalmente, pela importância de Royal dentro do elenco rubro-negro. O lateral é bem avaliado tanto pela comissão técnica quanto pela diretoria.

Apesar das críticas que o acompanham desde a chegada ao clube, o entendimento interno é de que o jogador vem apresentando evolução. A pausa para a Copa do Mundo, inclusive, é vista como um fator importante para que ele recupere sua melhor forma física e técnica. Em determinado momento da temporada, pessoas próximas ao atleta chegaram a considerar exageradas as críticas direcionadas a Royal por parte da torcida flamenguista.

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Além da questão técnica e do momento vivido pelo jogador, a necessidade de uma reposição imediata também pesa na análise. Atualmente, Leonardo Jardim conta apenas com Varela como outra opção de origem para a lateral direita.

Flamengo tem necessidade de "fazer caixa" em 2026

Por outro lado, o planejamento financeiro do Flamengo para 2026 também entra na equação. O clube tem a necessidade de realizar vendas para gerar caixa, cumprir metas estabelecidas no início do ano e manter margem para buscar reforços no mercado. Nesse contexto, uma negociação na casa dos R$ 50 milhões teria peso significativo.

Diante desse cenário, os próximos dias serão decisivos. A expectativa é que o Flamengo responda à proposta dos ingleses em breve.

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