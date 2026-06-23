logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Possível saída de Emerson Royal do Flamengo agita torcedores: 'Vão assumir'

Lateral chegou em 2025 ao rubro-negro

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 21:07
Favorite o Lance! no Google
Emerson Royal durante partida do Flamengo
Emerson Royal foi campeão da Libertadores e Brasileirão pelo Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O Flamengo recebeu uma proposta pelo lateral-direito Emerson Royal, e a possível saída do jogador do clube provocou reações de torcedores nas redes sociais. O atleta, que chegou ao clube em 2025, pode estar de saída para o Aston Villa, da Inglaterra, que fez uma oferta de 9 milhões de euros (cerca de R$ 53,3 milhões).

continua após a publicidade
  • Wesley (esq.) durante treino da Seleção na Granja Comary

    Ex-Flamengo e Seleção Brasileira entra na mira do Chelsea

    Futebol Internacional
    Há 3 horas
  • Matheus Gonçalves ao lado de Cristiano Ronaldo em partida do futebol saudita

    Matheus Gonçalves abre o jogo sobre Flamengo e encontro com Cristiano Ronaldo

    Flamengo
    Há 6 horas

    • ➡️Jorginho convoca campeão da Premier League para o Flamengo: 'Trazendo'

    O defensor tem passagem por grandes clubes do futebol mundial, como Barcelona, Tottenham, Milan e também pela Seleção Brasileira. Pelo Flamengo, Royal tem 40 jogos disputados, um gol e cinco assistências. Além desses números, conquistou a Libertadores e o Brasileirão na última temporada sob o comando de Filipe Luís.

    Confira a reação de alguns torcedores com a possível saída do lateral:

    Emerson Royal em coletiva de apresentação no Flamengo ao lado de José Boto
    Emerson Royal em coletiva de apresentação quando chegou ao Flamengo em 2025 (Foto: Lucas Bayer/LANCE!)

    Saiba mais detalhes da possível saída de Emerson Royal do Flamengo

    Flamengo recebeu uma proposta do Aston Villa, da Inglaterra, pelo lateral-direito Emerson Royal. A oferta do clube inglês ao Rubro-Negro gira em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 53,3 milhões). Com os valores na mesa, a cúpula do Ninho do Urubu analisa a possibilidade de negociar o jogador. A decisão, porém, envolve diferentes fatores.

    continua após a publicidade

    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    A oferta do Aston Villa, noticiada inicialmente pela "Espn" e confirmada pela reportagem do Lance!, coloca o Flamengo diante de dois cenários. O primeiro passa, principalmente, pela importância de Royal dentro do elenco rubro-negro. O lateral é bem avaliado tanto pela comissão técnica quanto pela diretoria.

    Apesar das críticas que o acompanham desde a chegada ao clube, o entendimento interno é de que o jogador vem apresentando evolução. A pausa para a Copa do Mundo, inclusive, é vista como um fator importante para que ele recupere sua melhor forma física e técnica. Em determinado momento da temporada, pessoas próximas ao atleta chegaram a considerar exageradas as críticas direcionadas a Royal por parte da torcida flamenguista.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Além da questão técnica e do momento vivido pelo jogador, a necessidade de uma reposição imediata também pesa na análise. Atualmente, Leonardo Jardim conta apenas com Varela como outra opção de origem para a lateral direita.

    Flamengo tem necessidade de "fazer caixa" em 2026

    Por outro lado, o planejamento financeiro do Flamengo para 2026 também entra na equação. O clube tem a necessidade de realizar vendas para gerar caixa, cumprir metas estabelecidas no início do ano e manter margem para buscar reforços no mercado. Nesse contexto, uma negociação na casa dos R$ 50 milhões teria peso significativo.

    Diante desse cenário, os próximos dias serão decisivos. A expectativa é que o Flamengo responda à proposta dos ingleses em breve.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do Mundo 2026Inglaterra x Gana: veja os melhores momentos do jogo do Grupo L da Copa do MundoHá 52 minutos
    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
    Copa do Mundo 2026Kane perde gol na pequena área e assusta torcedores: 'Pode custar'Há 1 hora
    Copa do Mundo 2026Brasil x Escócia: Fan Fest fecha por condições climáticas e tem policiamento reforçadoHá 2 horas
    Bruna Biancardi revela bastidores da relação com Neymar em podcast
    Copa do MundoBruna Biancardi revela ultimato em Neymar: 'Meu limite'Há 2 horas
    Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Arbitragem é criticada em jogos da Argentina na Copa; especialista vê errosHá 2 horas
    Galvão Bueno narra a Copa do Mundo pelo SBT e NSports
    Copa do MundoGalvão desabafa sobre estrutura na Copa do Mundo: 'Nunca vi nada tão ruim'Há 2 horas

    Mais LANCE!

    Técnico Didier Deschamps olha para cima e acena com a mão direita
    Deschamps não comandará França contra Noruega na Copa após morte da mãe
    Repórter cita Messi em pergunta e reação de Cristiano Ronaldo viraliza: 'Lenda'
    Portugal x Uzbequistão: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo
    Gols perdidos por Cristiano Ronaldo chocam torcedores: 'Inacreditável'
    Bruna Marquezine revelou como era sua relação com Neymar
    Bruna Marquezine revela como era relação com Neymar: 'Difícil'
    Georgina, com a camisa vermelha e de mangas longas de Portugal, torcendo para o marido, Cristiano Ronaldo, na Copa do Mundo de 2026
    Esposa de Cristiano Ronaldo compartilha imagem torcendo por Portugal
    o casal Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sorrindo
    O que são as WAGs? Entenda o termo famoso na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026
    Atitude de Cristiano Ronaldo em Portugal x Uzbequistão viraliza: 'Primeiro'
    Natália Belloli, esposa do Raphinha se pronunciou após declaração de Vampeta sobre supostos problemas pessoais e financeiros do astro do Barcelona
    Esposa do Raphinha rebate declaração do Vampeta: 'Um absurdo'
    Galvão Bueno com os braços abertos na transmissão do SBT
    Messi ou Maradona? Galvão Bueno opina em quem é maior
    PVC projetou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução/SporTV)
    PVC é sincero sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Não vai fazer'
    Neymar durante treino da Seleção Brasileira
    Postura de Neymar em treino da Seleção Brasileira chama atenção: 'Sempre'
    Na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, Parreira viveu o momento de maior emoção de sua carreira. O título mais importante veio com a conquista do tetra, nos pênaltis, após empate sem gols com a Itália
    Após melhora, Parreira pode acompanhar partida do Brasil na Copa do Mundo