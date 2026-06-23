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Jorginho convoca campeão da Premier League para o Flamengo: 'Trazendo'

Ex-companheiro de Arsenal e Itália, Calafiori passa férias no Rio e recebe brincadeira do meia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 19:10
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Jorginho e Calafiori durante partida da seleção da Itália
Jorginho e Calafiori durante partida da seleção da Itália (Foto: Divulgação/Itália)

Riccardo Calafiori, jogador do Arsenal, da Inglaterra, e da seleção italiana, está de férias no Rio de Janeiro. Na última segunda-feira (22), o defensor marcou presença em uma roda de samba no subúrbio carioca. A cena chamou a atenção de Jorginho, ex-companheiro do zagueiro, que brincou nas redes sociais ao sugerir uma possível ida do italiano para o Flamengo.

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    • — Tô trazendo pro Mengão hahahaha — escreveu Jorginho, meia do Flamengo, em uma publicação que mostrava Calafiori curtindo um samba na capital fluminense.

    Jorginho comenta postagem brincando com Calafiori no Flamengo
    Jorginho comenta postagem brincando com Calafiori no Flamengo (Foto: Reprodução)

    Além de defenderem juntos a seleção da Itália, os dois atuaram lado a lado no Arsenal entre agosto de 2024 e maio de 2025, período que antecedeu a transferência de Jorginho para o Flamengo.

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    Sem compromissos internacionais durante a Copa do Mundo, já que a Itália não se classificou para o torneio, Calafiori escolheu o Brasil como destino para aproveitar as férias. Na segunda-feira, o defensor chamou atenção ao participar do tradicional Samba do Trabalhador, realizado no Clube Renascença, no Rio de Janeiro.

    O italiano surpreendeu os presentes ao cantar em português a música "Tá Escrito", sucesso do Grupo Revelação. O momento foi registrado pelo cantor Moacyr Luz e rapidamente viralizou nas redes sociais.

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    Calafiori foi destaque na última temporada

    Calafiori viveu uma temporada de destaque com a camisa do Arsenal. O defensor conquistou a Premier League pelo clube londrino e também participou da campanha que levou a equipe à final da Champions League, consolidando-se como um dos principais nomes do elenco inglês.

    Jogador italiano do Arsenal, Ricardo Calafiori , durante partida do time inglês
    Jogador italiano do Arsenal, Ricardo Calafiori, já atuou ao lado de Jorginho, do Flamengo (Foto: Glyn Kirk/AFP)

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