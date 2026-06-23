Jorginho convoca campeão da Premier League para o Flamengo: 'Trazendo' Ex-companheiro de Arsenal e Itália, Calafiori passa férias no Rio e recebe brincadeira do meia

Riccardo Calafiori, jogador do Arsenal, da Inglaterra, e da seleção italiana, está de férias no Rio de Janeiro. Na última segunda-feira (22), o defensor marcou presença em uma roda de samba no subúrbio carioca. A cena chamou a atenção de Jorginho, ex-companheiro do zagueiro, que brincou nas redes sociais ao sugerir uma possível ida do italiano para o Flamengo.

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— Tô trazendo pro Mengão hahahaha — escreveu Jorginho, meia do Flamengo, em uma publicação que mostrava Calafiori curtindo um samba na capital fluminense.

Jorginho comenta postagem brincando com Calafiori no Flamengo (Foto: Reprodução)

Além de defenderem juntos a seleção da Itália, os dois atuaram lado a lado no Arsenal entre agosto de 2024 e maio de 2025, período que antecedeu a transferência de Jorginho para o Flamengo.

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Sem compromissos internacionais durante a Copa do Mundo, já que a Itália não se classificou para o torneio, Calafiori escolheu o Brasil como destino para aproveitar as férias. Na segunda-feira, o defensor chamou atenção ao participar do tradicional Samba do Trabalhador, realizado no Clube Renascença, no Rio de Janeiro.

O italiano surpreendeu os presentes ao cantar em português a música "Tá Escrito", sucesso do Grupo Revelação. O momento foi registrado pelo cantor Moacyr Luz e rapidamente viralizou nas redes sociais.

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Calafiori foi destaque na última temporada

Calafiori viveu uma temporada de destaque com a camisa do Arsenal. O defensor conquistou a Premier League pelo clube londrino e também participou da campanha que levou a equipe à final da Champions League, consolidando-se como um dos principais nomes do elenco inglês.

Jogador italiano do Arsenal, Ricardo Calafiori, já atuou ao lado de Jorginho, do Flamengo (Foto: Glyn Kirk/AFP)

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