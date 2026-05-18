Diego Alves avalia possível convocação de Neymar para a Copa: 'Não vi ninguém'

Neymar pode ser uma das grandes surpresas na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. A lista final de Carlo Ancelotti será anunciada na tarde desta segunda-feira (18).

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Em entrevista ao Lance!, Diego Alves, ex-goleiro da Seleção Brasileira, avaliou a possível convocação de Neymar para o Mundial.

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— Eu sou fã do Neymar. Joguei contra ele muitos anos na Europa. O que eu vi ele fazer, acho que nunca vi ninguém fazer pelo Barcelona. Lógico que existe também a decisão do Ancelotti, com respeito a todos os contextos, mas o Neymar com certeza é um jogador que pode agregar muito tecnicamente para a Seleção Brasileira — revelou Diego Alves em entrevista ao Lance!.

Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)

CBF pede exame de imagem de Neymar, e convocação para Copa deve ser confirmada

O meia-atacante Neymar deverá estar entre os 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo. Para que seu nome seja oficialmente confirmado na lista do técnico Carlo Ancelotti, a CBF solicitou um exame de imagem para confirmar se o camisa 10 do Santos reúne de fato condições de voltar a vestir a Amarelinha após quase três anos.

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A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil do Twitter/X "De olho no Peixe" e confirmada pelo Lance!.

No último domingo (17), Neymar entrou em campo naquele que foi considerado o "último teste" antes da convocação, na derrota do Peixe por 3 a 0 para o Coritiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ídolo santista protagonizou uma das cenas que marcaram a partida após um erro da arbitragem em sua substituição, na etapa final do duelo, para a entrada de Robinho Jr..

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Neymar chegou a pedir substituição após sentir a panturrilha direita. No entanto, depois de Gonzalo Escobar também solicitar a saída por questões físicas, o camisa 10 decidiu permanecer em campo. A alteração com o número do camisa 31 foi entregue em um papel à arbitragem, mas o quarto árbitro levantou a placa de forma equivocada, obrigando Neymar a deixar o gramado. O atacante ainda recebeu cartão amarelo por reclamação.

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O Menino da Vila não atua pela Seleção Brasileira desde outubro 2023, quando sofreu uma grave lesão que o afastou dos gramados por mais de um ano. Na ocasião, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.