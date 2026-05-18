Petković é sincero sobre Thiago Silva, na pré-lista de Ancelotti: 'Muito importante'

O Lance! está presente no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para a convocação dos jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. Petković, ídolo do Flamengo, disse em entrevista que é muito fã de Thiago Silva e que ele merece estar na pré-lista de Carlo Ancelotti.

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Em entrevista, Petković disse que a convocação, ou não, de Thiago Silva, depende muito de Ancelotti, mas afirmou que o zagueiro é um grande profissional e já foi muito importante para a Seleção Brasileira.

- Thiago já prestou muitos serviços para a Seleção Brasileira, é um cara super importante na história do futebol brasileiro, é um profissional que eu gosto muito, meu amigo. É um nome que surgiu agora, é porque realmente mereceu. Se ele vai ou não, vamos ver - afirmou.

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Thiago Silva está na convocação final da Seleção Brasileira (Foto: Daniel Castro/DiaEsportivo/Folhapress)

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Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.