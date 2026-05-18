Na convocação, Edílson Capetinha opina sobre Neymar na Copa: 'Nem todo mundo pensa igual'
Pentacampeão do mundo revela superstição para assistir aos jogos do Brasil
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Pentacampeão do mundo, Edílson Capetinha quer a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. Em entrevista ao Lance! no evento da convocação, o ex-jogador defendeu a presença do camisa 10 do Santos na lista da Seleção Brasileira. Carlo Ancelotti anunciará os 26 nomes nesta segunda-feira (18).
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Questionado sobre quem mais espera ver entre os convocados, Capetinha citou o craque do Peixe. Para ele, "99% do povo brasileiro" quer ver o atacante disputando seu último Mundial.
— O Neymar, né? A gente está na dúvida se o Neymar vai ou não, né? Acho que é unânime para o povo brasileiro, 99%… Nem todo mundo pensa igual, né? Mas acho que o Neymar, pela experiência, por tudo aquilo que ele já entregou à nossa Seleção Brasileira, pela capacidade técnica dele. Por tudo que ele representa, ele merece uma retribuição do treinador, do povo brasileiro, esse carinho, para ver se ele consegue ganhar uma Copa do Mundo — disparou o pentacampeão.
Edílson revelou também a superstição para assistir aos jogos do Brasil. O ex-jogador afirmou que não gosta de ver as partidas acompanhado.
— Eu sou baiano, né? A gente tem a superstição já no sangue. Quando eu vou assistir ao jogo, eu gosto de assistir sozinho. Não gosto de assistir jogo com muita gente do meu lado, não, porque ficam falando um monte de besteira e eu não gosto. Eu analiso o jogo mesmo para eu poder tirar minhas conclusões. Então, minha superstição é essa, sempre assistir jogos sozinho.
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