Zlatan Ibrahimović anuncia luta de boxe contra ex-campeão mundial

Zlatan Ibrahimović, jogador sueco que pendurou as chuteiras em 2023, anunciou na última sexta-feira (22) a sua data de estreia em mais uma modalidade esportiva: o boxe. Por meio das redes sociais, o ex-atacante publicou a confirmação do duelo que terá contra Tyson Fury, ex-campeão mundial da categoria de pesos-pesados, no dia 1º de agosto em Dublin, na Irlanda.

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Apesar da surpresa gerada no público, já que, desde a sua aposentadoria, Zlatan vem trabalhando em funções ligadas ao futebol e à mídia esportiva, o ex-camisa 9 tem histórico no mundo das lutas, pois é faixa-preta em taekwondo.

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Durante a sua carreira, que teve passagem por clubes como Ajax, Juventus, Inter de Milão, Milan, Manchester United e Paris Saint-Germain, Ibrahimović fez diversos gols considerados únicos por conta da característica elástica e acrobática de suas finalizações. Em entrevistas, o sueco já havia admitido a paixão pelas artes marciais e como elas o ajudavam no futebol, em especial, o taekwondo.

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Três anos após deixar os gramados oficialmente, Zlatan fará a sua estreia oficial no boxe contra um adversário de peso, Tyson Fury, de 37 anos e que possui apenas duas derrotas e um empate em sua carreira. O britânico, que é um dos principais nomes do pugilismo mundial nos últimos anos, esteve invicto até 2024 e se aposentou em 2025. O boxeador, porém, voltou aos ringues este ano, quando, em abril, derrotou Arslanbek Makhmudov após 12 rounds e decisão unânime dos juízes.

Tyson Fury venceu títulos da Organização Mundial de Boxe (WBO) e do Conselho Mundial de Boxe (WBC) (Foto: AFP)

Torcida pelo Brasil na Copa do Mundo

O ex-atacante Zlatan Ibrahimovic afirmou em outubro de 2025, em reunião da Associação de Clubes Europeus, em Roma, que irá torcer para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O motivo da escolha do lendário sueco pela Amarelinha é por conta do técnico Carlo Ancelotti.

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— Espero que o Brasil ganhe. Vou torcer pelo Brasil por causa do meu amigo Ancelotti. Eu lhe desejo o melhor, porque tudo que ele toca se converte em algo mágico — disse Ibrahimovic.

Ancelotti foi treinador de Ibra por apenas uma temporada, quando assumiu o PSG entre 2012 e 2013. Embora tenha sido um jogador de personalidade forte, o sueco, que se aposentou há dois anos, reconheceu o valor dos grandes treinadores que teve em sua carreira.

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— Eu tive treinadores como (Fabio) Capello, (José) Mourinho, (Pep) Guardiola e Ancelotti. Esses quatro são o futebol e, à sua maneira, conseguiram mudar o jogo — declarou.

Maior artilheiro da história da Suécia, com 62 gols, Ibra disputou as Copas do Mundo de 2002 e 2006, mas seu país não se classificou para os dois Mundiais seguintes, em 2010 e 2014.

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