Esposas de convocados celebram lista da Seleção Brasileira para a Copa

Familiares e esposas de jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026 usaram as redes sociais para celebrar o anúncio oficial feito pelo técnico Carlo Ancelotti na última segunda-feira (18).

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As publicações mostraram bastidores das comemorações, mensagens de apoio e reações emocionadas dos familiares após a divulgação da lista dos 26 convocados para o Mundial.

A convocação de Neymar foi uma das mais comentadas nas redes. No Instagram, Amanda Kimberlly compartilhou imagens da filha do jogador, Helena, comemorando com acessórios nas cores do Brasil. Já Bruna Biancardi publicou registros de Mavie celebrando a presença do atacante na Copa.

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Confira:

Esposa de Neymar, Bruna Biancardi publicou celebrando nas suas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Mesmo morando na Espanha, Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar, também mostrou a reação da família ao ouvir o nome do jogador entre os convocados por Ancelotti.

Quem também comemorou o momento foi Gabriely Miranda, esposa de Endrick. O atacante disputará sua primeira Copa do Mundo aos 19 anos. Em uma publicação com vídeo do casal, Gabriely escreveu uma mensagem de agradecimento e fé.

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— Hoje olho para trás com o coração cheio de gratidão por cada passo, cada escolha que fizemos, cada oração respondida e cada força que veio do alto. Tudo o que somos e tudo o que temos vem d'Ele. E se chegamos até aqui, foi somente pela graça, misericórdia e amor do Senhor. Obrigada, Deus, por sustentar nossa casa, proteger nossa família e nos lembrar diariamente que nenhum plano Teu falha. Partiu Copa do Mundo! — escreveu.

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Confira:

Outras companheiras de atletas convocados também se manifestaram nas redes sociais. Lais Moraes, esposa do goleiro Ederson, e Natalia Belloli, mulher de Raphinha, compartilharam mensagens de incentivo e celebração após a divulgação da lista.

Esposa de Raphinha, Nathalia Belloli celebrando junto com os familiares e o Raphinha. (Foto: Reprodução)

A convocação da Seleção Brasileira movimentou as redes sociais ao longo do dia, especialmente pela presença de Neymar entre os escolhidos para a disputa do Mundial. O atacante disputará sua quarta Copa do Mundo com a camisa do Brasil.

Publicação de Jaqueline Maoski, esposa do goleiro Weverton:

Weverton está entre os convocados da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

➡️Carlo Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Sem João Pedro, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Sem João Pedro, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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