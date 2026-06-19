Cano faz 'pré-temporada' particular durante férias do Fluminense Jogador perdeu as atividades no início do ano por conta de lesão

Germán Cano não está parado durante as férias do time do Fluminense na pausa para a Copa do Mundo. O atacante está fazendo trabalhos físicos para chegar da melhor forma possível na reapresentação ao Tricolor no dia 23 de junho.

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Por conta da lesão sofrida logo na apresentação no ínicio da temporada, Cano acabou perdendo a pré-temporada oficial do Fluminense. Por isso, no retorno aos trabalhos, curado da contusão, o atacante trabalhou para recuperar ritmo e demorou a ser utilizado pelo técnico Luis Zubeldía.

O argentino está fazendo atividades particulares com um preparador físico do clube. No início do mês, Cano deu uma declaração nas suas redes sociais mostrando que entende que ainda pode jogar em alto nível pelo Tricolor.

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— Escuto muitas pessoas dizendo que chegou a hora de eu me aposentar. Respeito isso, porque o futebol sempre gera opiniões. Mas quero dizer algo: ainda tenho a mesma paixão, o mesmo desejo de competir e o mesmo compromisso de sempre. O futebol me ensinou que os limites muitas vezes estão na minha mente. Passei por momentos difíceis, lesões e desafios, e sempre encontrei forças para voltar. Hoje não é diferente. No entanto, sinto que tenho muito mais a oferecer dentro do campo. Enquanto eu tiver sonhos, algo para crescer e o desejo de ajudar meu time, continuarei lutando para fazer o que mais amo. Obrigado a todos que me apoiam a cada passo do caminho. E àqueles que duvidam, eu entendo. O tempo e o trabalho duro serão minha recompensa. Minha história ainda não acabou — escreveu.

Ídolo recente da torcida tricolor, Cano foi peça central nas conquistas da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024. Apesar disso, o atacante vive uma temporada diferente em 2026, marcada por lesões e maior concorrência no setor ofensivo.

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Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

Cano treinando nas férias do Fluminense (Foto: Divulgação)

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