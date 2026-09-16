A National Football League oficializou o portfólio de produtos para o NFL Rio Game 2026, duelo histórico agendado para o Estádio Maracanã no próximo dia 27, que terá o Dallas Cowboys como time mandante. A nova linha de licenciados aposta na identidade carioca e na cultura brasileira para aproximar o futebol americano do público local.

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— Estamos animados em trazer essas coleções únicas e repletas de significado local para surpreender e encantar nossos fãs no Rio e celebrar juntos este jogo histórico no Estádio Maracanã — afirmou Salha Latif, vice-presidente de Produtos de Consumo Internacional da NFL.

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A grande aposta da liga para o mercado nacional está nas parcerias com clubes do Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense e Vasco ganharam coleções especiais que misturam os elementos do futebol tradicional com a NFL. Além dos times cariocas, o catálogo traz collabs com franquias do entretenimento, vestuário de lifestyle e coleções temáticas especiais.

Saiba mais detalhes da parceria

Para o time da casa, a liga desenvolveu uma estética baseada no visual do Velho Oeste, dedicada ao escudo da NFL e ao Dallas Cowboys. O show do intervalo também ganhou produtos exclusivos: os artistas convidados terão peças de edição limitada com artes inspiradas em suas apresentações. A confecção dos artigos de jogo e vestuário ficou a cargo de fornecedores oficiais da liga.

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— Trazer a NFL para o Rio é criar experiências que sejam autênticas ao Brasil e deem aos fãs novas formas de se conectar com a liga. Esta coleção reúne a energia da NFL, a criatividade da cultura brasileira e a paixão dos fãs locais — destacou Luis Martinez, general manager da NFL no Brasil.

A comercialização dos produtos já começou no e-commerce oficial e em pontos de venda físicos. A NFL estruturou lojas temporárias espalhadas por pontos estratégicos e aeroportos no Rio de Janeiro e em São Paulo, além da loja oficial que operará diretamente no Maracanã no dia da partida.

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Produtos da NFL já estão sendo comercializados no Rio de Janeiro (Foto: NFL International)

NFL prepara programação especial para jogo no Maracanã

A National Football League prepara uma programação especial para os torcedores no Rio de Janeiro antes do primeiro jogo de temporada regular da liga na cidade. Entre os dias 20 e 27 de setembro, diferentes pontos da capital receberão ativações relacionadas ao NFL Rio Game 2026, que colocará Dallas Cowboys e Baltimore Ravens frente a frente no Maracanã.

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A programação começa no dia 20 e contará com atrações gratuitas espalhadas por locais turísticos do Rio. Entre as ações estão estruturas gigantes inspiradas na NFL, experiências para fotos, atividades esportivas e eventos voltados para famílias.

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Bola gigante da NFL passa por pontos do Rio

Entre os dias 20 e 23 de setembro, uma réplica inflável gigante da bola oficial da NFL, conhecida como "Duke", estará disponível para fotos. A atração passará pela Escola Naval e pela Praia de Botafogo, durante todo o dia.

Na sequência, entre 24 e 26 de setembro, um grande balão em formato de capacete da NFL ficará sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas. A estrutura poderá ser vista pelo público e usada como cenário para fotos, mas não será aberta para passeios.

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A programação também chegará à Praia de Copacabana. Nos dias 25 e 26, uma escultura gigante de camisa com o tema do Rio Game poderá ser visitada pelos torcedores.

Entre 25 e 27 de setembro, um avião também sobrevoará a orla de Copacabana com mensagens relacionadas ao evento. A ação está prevista para acontecer diariamente entre 11h e 14h.

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Corrida de 5 km será realizada em Ipanema

Outra atração será a NFL Rio Run, marcada para o sábado (26), no Parque Garota de Ipanema. O evento terá uma caminhada familiar de 2,5 km e uma corrida de 5 km.

A programação contará ainda com mascotes, líderes de torcida, atividades de clubes e experiências relacionadas à NFL. As inscrições são realizadas pela plataforma oficial do evento.

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