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Jogo do São Paulo faz SBT bater audiência da Globo

Transmissão da Sul-Americana na terça (15) alcançou 4,1 mi de telespectadores em SP e RJ

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 13:52
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Luciano com a camisa do SPFC
O São Paulo foi eliminado pelo Boca Juniors nas quartas de final da Sul-Americana (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

A transmissão da partida entre São Paulo e Boca Juniors pela Conmebol Sul-Americana levou o SBT à liderança de audiência entre canais de TV aberta na Grande São Paulo. O jogo ficou à frente da concorrência por três minutos durante a partdia disputada nesta terça-feira (15).

Entre 21h22 e 23h41, faixa completa da transmissão, o jogo alcançou 4,1 milhões de telespectadores nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, emplacando a melhor performance do SBT nas capitais, que representam juntas mais de 46% do Painel Nacional de Televisão.

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Na Grande São Paulo, a média na faixa de bola rolando, das 21h30 às 22h31, foi de 6,35 pontos, com pico de 9,09 e participação de 11% entre as TVs ligadas.

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São Paulo empata com o Boca e se despede da Copa Sul-Americana

O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors, nesta terça-feira (15), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e se despediu da competição. Com mais de 55 mil torcedores no Morumbis, o Tricolor não conseguiu reverter a derrota sofrida na Bombonera. Agora, o Boca Juniors se prepara para enfrentar o Vasco na semifinal.

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