NFL prepara programação especial para jogo no Maracanã

A National Football League prepara uma programação especial para os torcedores no Rio de Janeiro antes do primeiro jogo de temporada regular da liga na cidade. Entre os dias 20 e 27 de setembro, diferentes pontos da capital receberão ativações relacionadas ao NFL Rio Game 2026, que colocará Dallas Cowboys e Baltimore Ravens frente a frente no Maracanã.

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A programação começa no dia 20 e contará com atrações gratuitas espalhadas por locais turísticos do Rio. Entre as ações estão estruturas gigantes inspiradas na NFL, experiências para fotos, atividades esportivas e eventos voltados para famílias.

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Bola gigante da NFL passa por pontos do Rio

Entre os dias 20 e 23 de setembro, uma réplica inflável gigante da bola oficial da NFL, conhecida como "Duke", estará disponível para fotos. A atração passará pela Escola Naval e pela Praia de Botafogo, durante todo o dia.

Na sequência, entre 24 e 26 de setembro, um grande balão em formato de capacete da NFL ficará sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas. A estrutura poderá ser vista pelo público e usada como cenário para fotos, mas não será aberta para passeios.

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A programação também chegará à Praia de Copacabana. Nos dias 25 e 26, uma escultura gigante de camisa com o tema do Rio Game poderá ser visitada pelos torcedores.

Entre 25 e 27 de setembro, um avião também sobrevoará a orla de Copacabana com mensagens relacionadas ao evento. A ação está prevista para acontecer diariamente entre 11h e 14h.

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Corrida de 5 km será realizada em Ipanema

Outra atração será a NFL Rio Run, marcada para o sábado (26), no Parque Garota de Ipanema. O evento terá uma caminhada familiar de 2,5 km e uma corrida de 5 km.

A programação contará ainda com mascotes, líderes de torcida, atividades de clubes e experiências relacionadas à NFL. As inscrições são realizadas pela plataforma oficial do evento.

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NFL terá experiências no Maracanã

No domingo (27), dia do confronto entre Cowboys e Ravens, os torcedores que estiverem no Maracanã poderão participar de experiências e ativações relacionadas ao jogo.

Além das ações espalhadas pela cidade, a NFL também manterá pontos de venda de produtos oficiais no Rio e em São Paulo. No Rio, os espaços estarão no Shopping Leblon, Aeroporto Santos Dumont, Pão de Açúcar e em quiosques na Praia de Copacabana.

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O NFL Rio Game 2026 será o primeiro jogo de temporada regular da liga no Rio de Janeiro. O Brasil já recebeu duas partidas da temporada regular, ambas em São Paulo, em 2024 e 2025.

Ativações da NFL na praia (Divulgação)

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