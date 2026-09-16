Conmebol comete gafe com jogador do Flamengo em anúncio

Uma gafe cometida pela Conmebol movimentou as redes sociais nesta quarta-feira. Ao promover uma das atrações do evento "Libertadores Experience", organizado no Rio de Janeiro, a entidade sul-americana trocou as fotos dos homenageados e acabou gerando uma reação bem-humorada do meio-campista do Flamengo.

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Conmebol confunde imagens e coloca foto do volante Jorginho em anúncio do evento "Libertadores Experience" (Foto: Mauro Silva / Prime Fotografias / MyPhoto Press / Folhapress)

O objetivo da publicação era anunciar a presença do ex-lateral Jorginho, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994 e ex-jogador e treinador do clube rubro-negro. Contudo, a equipe de comunicação da confederação utilizou por engano a imagem do atual volante ítalo-brasileiro da equipe carioca.

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A reação do jogador e a gafe na web

Assim que o anúncio foi ao ar nas plataformas digitais, a troca não passou despercebida pelos torcedores e pelo próprio atleta. O meio-campista do Flamengo respondeu à publicação com surpresa e bom humor:

Conmebol confunde imagens e coloca foto do volante Jorginho em anúncio do evento "Libertadores Experience" (Foto: Reprodução / X)

— Oxii! Não tô sabendo de nada — escreveu o jogador rubro-negro.

O erro foi rapidamente notado pela torcida, que transformou a gafe da entidade em meme antes que a imagem pudesse ser corrigida pela confederação.

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O ex-lateral Jorginho em ação pela Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 1994 (Foto: Divulgação / CBF)

Foco no confronto decisivo

Alheio ao evento da entidade, o volante segue com a programação normal do departamento de futebol. O atleta está à disposição da comissão técnica e será relacionado sem restrições para a partida contra o Independiente Del Valle, marcada para esta quinta-feira, no Maracanã, em confronto válido pela Libertadores.

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