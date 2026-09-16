Conmebol comete gafe com jogador do Flamengo em anúncio
Entidade troca foto de tetracampeão pela do volante e gera reação do atleta na web
Uma gafe cometida pela Conmebol movimentou as redes sociais nesta quarta-feira. Ao promover uma das atrações do evento "Libertadores Experience", organizado no Rio de Janeiro, a entidade sul-americana trocou as fotos dos homenageados e acabou gerando uma reação bem-humorada do meio-campista do Flamengo.
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O objetivo da publicação era anunciar a presença do ex-lateral Jorginho, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994 e ex-jogador e treinador do clube rubro-negro. Contudo, a equipe de comunicação da confederação utilizou por engano a imagem do atual volante ítalo-brasileiro da equipe carioca.
A reação do jogador e a gafe na web
Assim que o anúncio foi ao ar nas plataformas digitais, a troca não passou despercebida pelos torcedores e pelo próprio atleta. O meio-campista do Flamengo respondeu à publicação com surpresa e bom humor:
— Oxii! Não tô sabendo de nada — escreveu o jogador rubro-negro.
O erro foi rapidamente notado pela torcida, que transformou a gafe da entidade em meme antes que a imagem pudesse ser corrigida pela confederação.
Foco no confronto decisivo
Alheio ao evento da entidade, o volante segue com a programação normal do departamento de futebol. O atleta está à disposição da comissão técnica e será relacionado sem restrições para a partida contra o Independiente Del Valle, marcada para esta quinta-feira, no Maracanã, em confronto válido pela Libertadores.
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