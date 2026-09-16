Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Conmebol comete gafe com jogador do Flamengo em anúncio

Entidade troca foto de tetracampeão pela do volante e gera reação do atleta na web

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 16:15
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
Favorite o Lance! no Google
Evertton Araújo, Arrascaeta e Jorginho vestem o novo uniforme (Foto: Divulgação / Adidas)
Conmebol confunde imagens e coloca foto do volante Jorginho em anúncio do evento "Libertadores Experience" (Foto: Divulgação / Adidas)

Uma gafe cometida pela Conmebol movimentou as redes sociais nesta quarta-feira. Ao promover uma das atrações do evento "Libertadores Experience", organizado no Rio de Janeiro, a entidade sul-americana trocou as fotos dos homenageados e acabou gerando uma reação bem-humorada do meio-campista do Flamengo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jorginho comemora seu gol em Flamengo x Vasco no Maracanã
Conmebol confunde imagens e coloca foto do volante Jorginho em anúncio do evento "Libertadores Experience" (Foto: Mauro Silva / Prime Fotografias / MyPhoto Press / Folhapress)

O objetivo da publicação era anunciar a presença do ex-lateral Jorginho, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994 e ex-jogador e treinador do clube rubro-negro. Contudo, a equipe de comunicação da confederação utilizou por engano a imagem do atual volante ítalo-brasileiro da equipe carioca.

continua após a publicidade

A reação do jogador e a gafe na web

Assim que o anúncio foi ao ar nas plataformas digitais, a troca não passou despercebida pelos torcedores e pelo próprio atleta. O meio-campista do Flamengo respondeu à publicação com surpresa e bom humor:

Conmebol confunde imagens e coloca foto do volante Jorginho em anúncio do evento &quot;Libertadores Experience&quot;
Conmebol confunde imagens e coloca foto do volante Jorginho em anúncio do evento "Libertadores Experience" (Foto: Reprodução / X)

— Oxii! Não tô sabendo de nada — escreveu o jogador rubro-negro.

O erro foi rapidamente notado pela torcida, que transformou a gafe da entidade em meme antes que a imagem pudesse ser corrigida pela confederação.

continua após a publicidade
Jorginho com a camisa da Seleção Brasileira
O ex-lateral Jorginho em ação pela Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 1994 (Foto: Divulgação / CBF)

Foco no confronto decisivo

Alheio ao evento da entidade, o volante segue com a programação normal do departamento de futebol. O atleta está à disposição da comissão técnica e será relacionado sem restrições para a partida contra o Independiente Del Valle, marcada para esta quinta-feira, no Maracanã, em confronto válido pela Libertadores.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
SP - SAO PAULO - 15092026 - COPA SUL-AMERICANA 2026, SAO PAULO X BOCA JUNIORS - Rodolfo Arruabarrena tecnico do Boca Juniors durante partida contra o Sao Paulo no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026. (Foto Marcello ZambranaAGIFFolhapress)

Fora de Campo

Técnico do Boca detona torcida do São Paulo em decisão

Há 38 minutos
Luciano com a camisa do SPFC

Fora de Campo

Jogo do São Paulo faz SBT bater audiência da Globo

Há 2 horas
Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians

Corinthians

Corinthians divulga nota após denúncia contra Stabile no MP

Há 3 horas
Torcedores do Corinthians sofrem agressões após jogo com Bahia

Futebol Feminino

Briga após Bahia x Corinthians deixa torcedores feridos

Há 3 horas
Impedimento marcado contra o São Paulo no duelo contra o Boca Juniors.

Fora de Campo

Jornais argentinos comentam sobre polêmico gol anulado do São Paulo: 'Boca se salvou'

Há 4 horas
Jogadores de Estudiantes e Corinthians

Corinthians

Inteligência artificial aponta vencedor em Corinthians x Estudiantes

Há 10 horas
Mais LANCE!
Jogadores de Palmeiras e LDU em dividida

Inteligência artificial crava placar em LDU x Palmeiras na Libertadores

Atlético-MG recebe o Santos às 19h na Arena MRV pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

IA crava resultado de Atlético-MG x Santos pela Sul-Americana

Arboleda com a camisa do São Paulo

Atuação de Arboleda em São Paulo x Boca repercute: 'Não era'

Luciano, do São Paulo com os braços abertos no gramado do Morumbis

Rivais brincam com eliminação do São Paulo na Sul-Americana: 'Costume'

Dorival Júnior durante São Paulo e Boca Juniors, pela Sul-Americana

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após eliminação

Gol do São Paulo foi marcado impedimento

Gol anulado em São Paulo x Boca Juniors vira assunto: 'Assalto'

Torcedor criticando Coutino em cartaz durante jogo do Vasco em São Januário

Torcedor critica Coutinho em vitória do Vasco sobre o Santa Fe: '30 moedas'

Flávio Dino em sessão no STF

STF: Dino cita gigante do Brasileirão em julgamento e viraliza: 'Ah, não'

Renê durante Platense e Fluminense, pela Libertadores

Lateral vira alvo em Platense x Fluminense após gols: 'Patético'

Léo Jardim e elenco do Vasco comemora classificação na Sul-Americana

Lance de Leo Jardim em Vasco x Santa Fe viraliza: 'Já começou'

Hulk em ação durante Platense e Fluminense, pela Libertadores

Decisão da arbitragem em Platense x Fluminense gera revolta: 'Era para vermelho'

Sydney Sweeney perde seguidores após campanha com nudez

Sydney Sweeney é criticada por atletas após campanha com nudez

Lideranças da Gaviões da Fiel e da torcida do Boca Juniors se reuniram

Organizada do Corinthians recebe torcida do Boca antes de duelo com São Paulo