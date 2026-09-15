Sydney Sweeney é criticada por atletas após campanha com nudez
Atriz de "Euphoria" perde 200 mil seguidores após anúncio com nudez para aplicativo de apostas esportivas
A personalidade norte-americana Sydney Sweeney se tornou alvo de críticas após estrelar uma controversa campanha publicitária. A atriz, conhecida pela série "Euphoria", protagonizou uma campanha do aplicativo de apostas e previsões esportivas Novig em que aparece nua, com o corpo coberto apenas por equipamentos esportivos.
A repercussão da campanha foi tanta que até mesmo atletas olímpicas criticaram a atriz e acusaram a peça de sexualizar mulheres no esporte. Em três dias, a atriz perdeu 200 mil seguidores no Instagram, sua principal rede social.
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Em resposta às críticas, a atriz compartilhou em suas redes sociais capas de revistas com nudez de atletas como Caroline Wozniak, Sue Bird, Megan Rapinoe, Rob Gronkowski, Ronda Rousey, Serena Williams e Myles Garrett.
Atletas olímpicas criticam propaganda com Sydney Sweeney
Entre as vozes mais contundentes está a nadadora australiana Ariarne Titmus, campeã olímpica. Ela afirmou nas redes sociais que "não pode nem expressar o quão furiosa ficou" ao ver a peça publicitária.
— Não só é um tapa na cara de todas as mulheres que dedicaram sua vida à prática do esporte, mas para todas as mulheres que apreciam o esporte pelo que ele realmente deve ser; trabalho em equipe, amizade, dedicação, excelência e união. Como vivemos em um mundo onde ainda se ganha dinheiro em cima do corpo de uma mulher e se sexualiza esportes femininos? — escreveu sobre a campanha sensual com Sydney Sweeney.
A atleta de polo aquático e também medalhista olímpica Tilly Kearns publicou crítica semelhante em suas redes, declarando ter odiado a campanha. A campeã mundial de boxe Skye Nicolson classificou a publicidade como um "escárnio".
Histórico de polêmicas publicitárias
Não é a primeira vez que Sydney Sweeney enfrenta críticas por uma campanha publicitária. No ano passado, a atriz estrelou um anúncio da marca de jeans American Eagle que foi apontado como racista e sexista, em razão de um jogo fonético em inglês entre as palavras "jeans" e "genes".
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