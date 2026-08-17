NFL confirma Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo do jogo no Rio
Artistas se apresentam no Maracanã durante o duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, em 27 de setembro
A NFL anunciou nesta segunda-feira (17) que Ricky Martin e Pedro Sampaio serão as atrações do show do intervalo do NFL Rio Game 2026, entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. A partida será realizada no Maracanã, no dia 27 de setembro, às 17h25 (de Brasília), e marcará o primeiro jogo da temporada regular da liga norte-americana no Rio de Janeiro.
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O evento será o terceiro jogo de temporada regular da NFL no Brasil e o primeiro realizado em território carioca. A apresentação musical será comandada pelos dois artistas e terá realização com apresentação da American Express. O confronto entre Ravens e Cowboys será válido pela terceira semana da temporada 2026/27.
Pedro Sampaio estreia no Maracanã
Natural do Rio de Janeiro, Pedro Sampaio fará sua primeira apresentação no Maracanã e também estreará como atração de um evento da NFL. O DJ destacou o significado de participar justamente da primeira partida da liga na cidade onde nasceu.
— Cresci no Rio de Janeiro, olhando para o Maracanã como palco de grandes momentos. Nunca imaginei que a minha estreia naquele gramado seria ao lado do Ricky Martin, que sempre foi uma grande inspiração para mim. É difícil colocar em palavras. O Maracanã faz parte da trajetória do esporte e da música, e poder fazer parte desse capítulo, justamente no primeiro jogo da NFL na minha cidade, é algo que vou levar para a vida toda. Estou muito feliz e muito grato por fazer parte de uma noite que vai entrar para a história — declarou Pedro.
Ricky Martin retorna ao Rio
Ricky Martin também terá uma nova participação em um evento da NFL. O cantor porto-riquenho esteve no show do intervalo do Super Bowl LX, em fevereiro deste ano, como convidado especial do compatriota Bad Bunny.
— O ano de 2026 tem sido cheio de oportunidades maravilhosas, e esta é certamente uma delas. Fazer parte de outro evento histórico da NFL, ao lado de Pedro Sampaio, é muito emocionante, especialmente porque me traz de volta a um dos meus lugares favoritos no mundo, o Rio de Janeiro — afirmou Ricky Martin.
— Não há nada como a energia dos brasileiros, e mal posso esperar para reencontrar nossos fãs e me apresentar ao vivo no Maracanã. Preparem-se para se mexer! Nos vemos em setembro — completou.
NFL amplia calendário internacional
A partida da NFL no Rio de Janeiro faz parte do calendário internacional da liga, que nesta temporada terá jogos em sete países e quatro continentes, número recorde para a organização. Além do Rio, a programação inclui partidas em Londres, Madri, Melbourne, Cidade do México, Munique e Paris.
O Brasil receberá um jogo da NFL pelo terceiro ano consecutivo. As duas primeiras partidas aconteceram em São Paulo, ambas na Neo Química Arena. Em 2024, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers. No ano seguinte, o Los Angeles Chargers derrotou o Kansas City Chiefs.
O jogo entre Ravens e Cowboys será o primeiro de ao menos três confrontos da NFL previstos para o Rio de Janeiro nos próximos cinco anos, de acordo com o acordo firmado pela organização.
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