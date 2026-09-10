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Vasco lança coleção especial inspirada no futebol americano em parceria com NFL

A coleção é formada por quatro peças e está disponível nas lojas físicas do clube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 11:27
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Foto das camisas da NFL, Vasco e Approve
Vasco se une à NFL e lança coleção especial para jogo no Maracanã

O Vasco, a NFL e a Approve lançam nesta quinta-feira (10) uma coleção exclusiva desenvolvida para o NFL Rio Game 2026. A parceria reúne elementos da identidade vascaína com referências do futebol americano e da moda streetwear, em uma linha criada especialmente para a chegada da liga ao Rio de Janeiro.

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A coleção é formada por quatro peças: duas jerseys oversized, uma t-shirt oversized e uma regata oversized. Os produtos utilizam características visuais do Vasco em modelos inspirados no vestuário tradicional do futebol americano, seguindo a proposta de design e as modelagens da Approve.

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– Essa coleção representa muito mais do que uma parceria entre marcas relevantes. Ela mostra a nossa capacidade de conectar o Vasco a movimentos culturais e esportivos que estão em evidência no mundo. A realização de um jogo da NFL no Rio de Janeiro cria um contexto único, e entendemos que era o momento certo para desenvolver um produto que dialogasse com essa tendência, aproximando o clube de novos públicos sem abrir mão da nossa identidade. É uma iniciativa que reforça o Vasco como uma marca atenta ao mercado, à inovação e ao comportamento dos consumidores – afirmou João Vitor Assunção, diretor de Negócios, Comercial e Marketing do Vasco da Gama SAF.

Foto das camisas da NFL, Vasco e Approve
Foto das camisas do Vasco em parceira com a NFL e Approve (Foto: Divulgação/Approve)

Parceria entre Approve e NFL chega ao terceiro ano

O lançamento também amplia a relação entre Approve e NFL, iniciada em 2024, quando a liga realizou pela primeira vez uma partida de temporada regular no Brasil e na América do Sul.

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No ano seguinte, a parceria ganhou novos produtos, com três coleções lançadas ao longo de 2025. Em 2026, a colaboração chega ao terceiro ano consecutivo e passa a envolver também o Vasco, acompanhando a realização do primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro.

– Chegar ao terceiro ano dessa parceria com a NFL é muito especial para a gente e mostra a força da relação que construímos até aqui. Desde o começo, entendemos que nosso papel não era apresentar o futebol americano ao Brasil — essa paixão já existia e já era enorme por aqui. O que sabemos fazer é traduzir essa paixão para um território que conhecemos profundamente: o produto, a moda e a cultura urbana. Agora, fazer isso novamente ao lado do Vasco e em um momento tão importante da NFL no Rio torna esse novo capítulo ainda mais especial – afirmou José Carlos Parra, CEO e fundador da Approve.

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Onde comprar

A coleção estará disponível a partir desta quinta-feira na rede de lojas físicas Gigante da Colina, na ShopVasco e na Vasco Store. Os produtos também serão comercializados no site e nas lojas físicas da Approve.

No Rio de Janeiro, a linha estará à venda na NFL Shop Leblon, no terceiro andar do Shopping Leblon. No dia do NFL Rio Game 2026, os produtos também poderão ser encontrados na loja oficial instalada no Maracanã.

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O jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens será disputado em 27 de setembro, às 17h25 (horário de Brasília), no Maracanã. A partida será válida pela temporada regular da NFL.

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