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Torcedor critica Coutinho em vitória do Vasco sobre o Santa Fe: '30 moedas'

Jogador assinou com o Santos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 21:30
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Torcedor criticando Coutino em cartaz durante jogo do Vasco em São Januário
Torcedor do Vasco com cartaz criticando Coutinho (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Antes da partida entre Vasco e Independiente Santa Fe pela Sul-Americana, nesta terça-feira (15), Philippe Coutinho foi alvo de vaias e críticas em São Januário. Revelado nas categorias de base do clube carioca, o meia rescindiu com o Cruz-maltino em fevereiro e acertou com a equipe do Santos na última semana.

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Nos últimos dias, a decisão do atleta gerou forte insatisfação entre os torcedores vascaínos. Em sua apresentação no Peixe, o jogador lamentou a reação negativa e afirmou ter ficado triste com a repercussão do seu acerto com o time de Neymar.

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— Judas teve 30 moedas. Qual foi o seu preço? A camisa fica. O caráter, esse você levou embora — disse o torcedor em cartaz.

Confira a imagem do torcedor segurando o cartaz em São Januário:

Philippe Coutinho na chegada ao Santos
Philippe Coutinho na chegada ao Santos (Foto: Raul Baretta/Santos)

Coutinho explica saída do Vasco em apresentação no Santos

Apresentado oficialmente pelo Santos nesta segunda-feira (14), Philippe Coutinho abriu o jogo sobre o período que antecedeu sua saída do Vasco e revelou detalhes da decisão de deixar o clube carioca. O meia, de 34 anos, estava sem clube desde fevereiro, quando rescindiu o contrato com o Cruz-Maltino de forma amigável após relatar esgotamento mental e incômodo com as cobranças da torcida.

Durante sua primeira entrevista coletiva como jogador do Santos, Coutinho afirmou que ficou triste com a repercussão de sua saída do Vasco, mas fez questão de reforçar a relação que mantém com o clube que o revelou.

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- Tenho visto algumas coisas. Tentando me blindar, mas sei que a repercussão foi grande. Fico triste, mas tenho espaço para falar. O Vasco, para mim, sempre foi a minha casa. Fui criado no Vasco, joguei a base toda, subi para o profissional. Sempre deixei clara a gratidão ao clube - afirmou.

O jogador também revelou que abriu mão de valores considerados expressivos para viabilizar seu retorno ao Vasco. Segundo Coutinho, na época em que surgiu a possibilidade de voltar ao clube, ele ainda tinha um ano de contrato no Catar, com um salário de US$ 10 milhões líquidos, além de vínculo vigente com o Aston Villa.

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- Quando surgiu a possibilidade de ir ao Vasco, tinha um ano de contrato no Catar onde ganharia 10 milhões de dólares limpos. É a única vez que vou falar sobre isso. E ainda tinha um ano de contrato no Aston Villa - disse.

Coutinho ressaltou que não queria que o Vasco tivesse gastos para concretizar sua contratação e afirmou ter aberto mão dos valores que ainda teria a receber.

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- Sempre deixei claro que não queria que o Vasco gastasse nada para a minha volta. A única forma era abrir mão disso tudo. Meu salário de um ano e dos valores a receber do Aston Villa. Deixei tudo vir para o Vasco pelo carinho - explicou.

Como foi Vasco x Independiente Santa Fe?

Vasco larga na frente

Mesmo com os principais jogadores poupados, o Vasco foi superior na primeira etapa. A equipe de Pedro Emanuel teve mais posse de bola e, apesar de sofrer alguns sustos do time colombiano, controlou as principais ações ofensivas da partida. O gol saiu já na reta final. O Cruz-Maltino recuperou a bola no campo ofensivo, Saldivia incorporou o lateral-direito e cruzou para Bruno Duarte empurrar para o fundo da rede e abrir o placar.

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David garante a classificação

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Mesmo em vantagem no placar, o Vasco não diminuiu o ritmo. A superioridade cruz-maltina na segunda etapa foi ainda mais evidente e acabou recompensada com a ampliação do marcador. Pouco depois de sair do banco de reservas, David aproveitou um cruzamento preciso de Puma Rodríguez e cabeceou para o fundo das redes, garantindo o segundo gol vascaíno e selando a vitória e a classificação para a semifinal.

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