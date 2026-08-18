NFL anuncia acordo com Governo do Paraná e Prefeitura de Curtiba Iniciativa visa a prática do flag football em escolas estaduais e municipais

A NFL firmou parceria com o Governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba para ampliar a prática do flag football em escolas estaduais e municipais. A iniciativa começa nesta quarta-feira (19), com uma clínica de capacitação para professores de educação física, e prevê a expansão do programa NFL Flag nas Escolas no estado ao longo dos próximos três anos.

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A capacitação será realizada na sede da Secretaria de Esporte do Paraná e marca o início da inserção da modalidade na programação esportiva das escolas. Os professores participantes serão responsáveis por levar as atividades aos estudantes.

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O projeto NFL Flag está no Brasil desde 2024 e já alcançou mais de 11 mil crianças em mais de 200 escolas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, 450 professores foram capacitados pela iniciativa no país.

— É incrível levarmos o flag football até o Paraná, importante estado brasileiro e que tem um verdadeiro DNA esportivo. Curitiba e toda a região são pioneiras na prática do futebol americano no Brasil, temos praticantes e fãs apaixonados pelo esporte no estado, e agora temos a oportunidade de iniciar a formação de futuros atletas e admiradores do flag football, também sendo importante na construção de valor desses jovens. Isso é muito especial para a NFL — afirmou Luis Martinez, general manager da NFL no Brasil.

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Modalidade estará nos Jogos Olímpicos de 2028

O flag football fará parte dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, em sua primeira participação no programa dos Jogos de Verão. A modalidade é organizada internacionalmente pela IFAF, com apoio da NFL, dentro do processo de expansão do esporte.

O formato é uma versão do futebol americano sem contato físico, disputada em partidas mais curtas e com participação masculina e feminina. Segundo a NFL, cerca de 20 milhões de pessoas praticam a modalidade em mais de 100 países.

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No Brasil, o programa também busca utilizar o esporte como ferramenta de formação. As atividades desenvolvidas nas escolas trabalham conceitos como respeito, integridade, resiliência, comprometimento, esportividade e coletividade.

Flag football cresce no Brasil com suporte da NFL (Foto: Divulgação / NFL International)

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