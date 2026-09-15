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Lance de Leo Jardim em Vasco x Santa Fe viraliza: 'Já começou'

Equipes se enfrentam pela Sul-Americana

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 19:56
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Léo Jardim e elenco do Vasco comemora classificação na Sul-Americana
Goleiro é titular de Pedro Emanuel (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Nesta terça-feira (15), durante o primeiro tempo da partida entre Vasco e Independiente Santa Fe, em São Januário, o goleiro cruz-maltino Léo Jardim repercutiu nas redes sociais por conta de uma grande defesa. O arqueiro parou o chute do atacante Hugo Rodallega, que finalizou dentro da pequena área.

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As equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, após o empate sem gols na Colômbia. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e Boca Juniors na semifinal do torneio.

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Veja alguns comentários:

Jogadores de Vasco e Santa Fe na Sul-Americana
Vasco venceu o primeiro tempo por 1 a 0 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como chegam Vasco e Independiente Santa Fe?

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O Vasco vem de vitória fora de casa contra o Grêmio por 2 a 1 de virada, a equipe segue na zona do rebaixamento do Brasileirão, mas o resultado possibilitou uma saída na próxima rodada quando o Vasco enfrenta o Cortiba.

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Já o Independiente Santa Fe venceu o Tolima no último final de semana por 1 a 0. A equipe comandada pelo treinador Pablo Repetto ocupa a sétima colocação do campeonato colombiano.

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