Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

NFL abre o jogo sobre relação com Flamengo e Fluminsense pelo Maracanã

Liga americana destaca diálogo constante com Flamengo e Fluminense para viabilizar partida no estádio carioca

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 14:47
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Maracanã vazio antes de Fluminense x Bahia
Maracanã tem público tímido horas antes de duelo entre Fluminense e Bahia (Foto: Maurício Luz / Lance!)

O Maracanã será palco do primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro, no dia 27 de setembro, quando Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam. A realização da partida exigiu uma série de acordos para conciliar a agenda do estádio com os compromissos de Flamengo e Fluminense. Apesar da disputa recorrente entre os clubes pela administração do local, a liga afirma que mantém uma relação positiva e diálogo constante com ambos.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Neste domingo (30), o general manager da NFL, Luis Martínez, destacou o diálogo mantido com os dois clubes durante a organização do evento no Rio de Janeiro. Segundo o executivo, existe um interesse comum entre as partes em ampliar a realização de eventos esportivos e proporcionar novas experiências aos torcedores. Martínez também ressaltou que a operação do Maracanã envolve outros agentes além de Flamengo e Fluminense.

continua após a publicidade

— A relação com o Flamengo e com o Fluminense é muito boa e sempre estamos também em comunicação constante — afirmou Martínez à CNN.

O dirigente explicou que a organização precisa levar em consideração a concessionária responsável pelo estádio, formada por Flamengo e Fluminense, além do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

➡️ Derrick Henry, do Ravens, celebra jogo da NFL no Maracanã: 'Aproveitem'

NFL ficará cerca de uma semana no Maracanã

Outro ponto abordado por Martínez foi o período necessário para preparar o estádio para a partida. De acordo com o general manager, a NFL deverá ocupar o Maracanã por aproximadamente uma semana. A liga trabalha para que, após esse período, o estádio volte a ficar à disposição dos clubes para seus respectivos compromissos.

continua após a publicidade

— Temos que lembrar que o estádio também é parte do estado. Então, é combinar, misturar muitas coisas — explicou.

O jogo da NFL no Maracanã faz parte da expansão da liga no mercado brasileiro e exige uma estrutura específica para montagem e realização da partida. Por isso, o planejamento considera não apenas a data do confronto, mas também os dias necessários para a preparação do estádio. Martínez reforçou que, para a NFL, o período de utilização será limitado:

— No nosso caso, estamos falando de uma semana — declarou.

Capacetes de Ravens e Cowboys com bola de futebol americano estampada com a bandeira do Brasil na mureta da Urca, no Rio de Janeiro, palco do jogo da NFL
Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam na primeira edição do NFL Rio Game (Foto: Divulgação / NFL)

➡️ NFL confirma Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo do jogo no Rio

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
derrick henry, RB dos Ravens, vem quebrando recordes na nfl

Mais Esportes

Derrick Henry, do Ravens, celebra jogo da NFL no Maracanã: 'Aproveitem'

Há 6 dias
De braços cruzados, Anthony Wint posa para foto durante media day do UFC

Lutas

Ex-NFL estreia no UFC com vitória por finalização

Há 1 semana
NFL Globo Brasil

Lance! Negócios

NFL prioriza Globo no Brasil e busca expandir parceria

Há 1 semana
Gramado do Summer Training Camp do Dallas Cowboys, em Oxnard, na Califórnia

Mais Esportes

NFL: Empresa brasileira cuida do gramado da pré-temporada do Dallas Cowboys

Há 1 semana
Treino de NFL flag

Mais Esportes

NFL anuncia parceria com Governo do Paraná e Prefeitura de Curitiba

Há 1 semana
Ricky Martin e Pedro Sampaio farão o show do intervalo da NFL no Rio de Janeiro

Mais Esportes

NFL confirma Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo do jogo no Rio

Há 1 semana
Mais LANCE!
Uma mocassim-d'água — uma espécie venenosa de víbora — foi removida de um capacete de futebol americano pelo serviço de controle de animais depois que um jogador o usou com a cobra dentro por aproximadamente uma hora. Foto cedida pelo Serviço de Controle de Animais de Maumelle e pelo Dr. Cole Bierbaum.

Cobra venenosa é encontrada em capacete após treino nos EUA

Capacetes de Ravens w Cowboys juntos a camisas de Lamar Jackson e Dak Prescott no Maracanã, palco do NFL Rio Game

NFL no Rio reúne maior número de títulos do Super Bowl no Brasil

Braves Academy representa o Brasil no maior torneio juvenil de flag football

Brasil define lista em Mundial juvenil de futebol americano olímpico

Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

Tom Brady ajudou Harry Kane, ídolo da Inglaterra, a não desistir do futebol; entenda

NFL amplia investimento no Brasil de olho em Los Angeles 2028

Salah comemora gol marcado pelo Egito sobre a Costa do Marfim, na Copa Africana de Nações

Rival do Brasil, Salah troca camisa com craque da NFL

Tom Brady se arrisca no vôlei e bate bola com a filha (Foto: Reprodução/Instagram)

Tom Brady se arrisca no vôlei e brasileiros reagem: 'Profissional'

MVP da NFL se declara ao Brasil antes de partida no Maracanã

Cincinnati Bengals v Baltimore Ravens

Ingressos da NFL no Rio: veja valores, datas e onde comprar para Cowboys x Ravens

Diretor da NFL valoriza interesse de franquias e projeta estreia no Rio: 'Times querem jogar'

Corinthians x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

New England Patriots Cristo Redentor

NFL: Patriots se junta ao Santuário Cristo Redentor por leilão beneficente

Nwosu entra na endzone para anotar um touchdown pelos Seahawks contra os Patriots, pelo Super Bowl LX

Atletas do Super Bowl perdem parte da premiação por imposto estadual nos EUA