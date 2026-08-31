NFL abre o jogo sobre relação com Flamengo e Fluminsense pelo Maracanã Liga americana destaca diálogo constante com Flamengo e Fluminense para viabilizar partida no estádio carioca

O Maracanã será palco do primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro, no dia 27 de setembro, quando Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam. A realização da partida exigiu uma série de acordos para conciliar a agenda do estádio com os compromissos de Flamengo e Fluminense. Apesar da disputa recorrente entre os clubes pela administração do local, a liga afirma que mantém uma relação positiva e diálogo constante com ambos.

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Neste domingo (30), o general manager da NFL, Luis Martínez, destacou o diálogo mantido com os dois clubes durante a organização do evento no Rio de Janeiro. Segundo o executivo, existe um interesse comum entre as partes em ampliar a realização de eventos esportivos e proporcionar novas experiências aos torcedores. Martínez também ressaltou que a operação do Maracanã envolve outros agentes além de Flamengo e Fluminense.

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— A relação com o Flamengo e com o Fluminense é muito boa e sempre estamos também em comunicação constante — afirmou Martínez à CNN.

O dirigente explicou que a organização precisa levar em consideração a concessionária responsável pelo estádio, formada por Flamengo e Fluminense, além do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

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NFL ficará cerca de uma semana no Maracanã

Outro ponto abordado por Martínez foi o período necessário para preparar o estádio para a partida. De acordo com o general manager, a NFL deverá ocupar o Maracanã por aproximadamente uma semana. A liga trabalha para que, após esse período, o estádio volte a ficar à disposição dos clubes para seus respectivos compromissos.

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— Temos que lembrar que o estádio também é parte do estado. Então, é combinar, misturar muitas coisas — explicou.

O jogo da NFL no Maracanã faz parte da expansão da liga no mercado brasileiro e exige uma estrutura específica para montagem e realização da partida. Por isso, o planejamento considera não apenas a data do confronto, mas também os dias necessários para a preparação do estádio. Martínez reforçou que, para a NFL, o período de utilização será limitado:

— No nosso caso, estamos falando de uma semana — declarou.

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam na primeira edição do NFL Rio Game (Foto: Divulgação / NFL)

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