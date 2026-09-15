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STF: Dino cita gigante do Brasileirão em julgamento e viraliza: 'Ah, não'

Fato ocorreu na sessão extraordinária desta terça-feira (15)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 20:39
Atualizado há 2 minutos
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Flávio Dino em sessão no STF
Flávio Dino participa de sessão no STF (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), recorreu ao futebol para ilustrar o seu posicionamento durante a sessão extraordinária desta terça-feira (15). Ao apresentar um exemplo em sua fala, o magistrado citou o Fluminense, gerando rápida repercussão nas redes sociais.

➡️Veja gols em Platense x Fluminense: Canobbio marca

Apesar de utilizar o Tricolor Carioca como metáfora no Plenário, Dino é torcedor declarado do Botafogo e também costuma demonstrar afeto pelo Sampaio Corrêa, do Maranhão. A citação ao clube das Laranjeiras durante o julgamento no STF movimentou os torcedores na internet, rendendo diversos comentários e brincadeiras ao longo do dia.

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Veja a citação e alguns comentários:

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