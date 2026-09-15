O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), recorreu ao futebol para ilustrar o seu posicionamento durante a sessão extraordinária desta terça-feira (15). Ao apresentar um exemplo em sua fala, o magistrado citou o Fluminense, gerando rápida repercussão nas redes sociais.

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Apesar de utilizar o Tricolor Carioca como metáfora no Plenário, Dino é torcedor declarado do Botafogo e também costuma demonstrar afeto pelo Sampaio Corrêa, do Maranhão. A citação ao clube das Laranjeiras durante o julgamento no STF movimentou os torcedores na internet, rendendo diversos comentários e brincadeiras ao longo do dia.

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