STF: Dino cita gigante do Brasileirão em julgamento e viraliza: 'Ah, não'
Fato ocorreu na sessão extraordinária desta terça-feira (15)
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 20:39
•Atualizado há 2 minutos
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), recorreu ao futebol para ilustrar o seu posicionamento durante a sessão extraordinária desta terça-feira (15). Ao apresentar um exemplo em sua fala, o magistrado citou o Fluminense, gerando rápida repercussão nas redes sociais.
➡️Veja gols em Platense x Fluminense: Canobbio marca
Apesar de utilizar o Tricolor Carioca como metáfora no Plenário, Dino é torcedor declarado do Botafogo e também costuma demonstrar afeto pelo Sampaio Corrêa, do Maranhão. A citação ao clube das Laranjeiras durante o julgamento no STF movimentou os torcedores na internet, rendendo diversos comentários e brincadeiras ao longo do dia.
continua após a publicidade
Veja a citação e alguns comentários:
Vasco
Torcedor critica Coutinho em vitória do Vasco sobre o Santa Fe: '30 moedas'Há 3 minutos
Fora de Campo
Lateral vira alvo em Platense x Fluminense após gols: 'Patético'Há 1 hora
Fora de Campo
Lance de Leo Jardim em Vasco x Santa Fe viraliza: 'Já começou'Há 1 hora
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Platense x Fluminense gera revolta: 'Era para vermelho'Há 2 horas
Fora de Campo
Sydney Sweeney é criticada por atletas após campanha com nudezHá 4 horas
Corinthians
Organizada do Corinthians recebe torcida do Boca antes de duelo com São PauloHá 5 horas
Mais LANCE!