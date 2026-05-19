O apresentador Craque Neto mandou um recado ironizando um jogador que não foi convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. O técnico italiano anunciou a lista com os 26 atletas selecionados para a Copa do Mundo na tarde desta segunda-feira (18).

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De possível titular a nem sequer convocado, João Pedro viveu um dia difícil na convocação da Seleção Brasileira. No "Apito Final", Neto mandou um recado ao jogador.

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- João Pedro poderia estar na Copa. Parabéns para você, João Pedro. Deu seu lugar ao Neymar. Você não falou que ele tinha que ir? Parabéns. Fica assistindo igual 'eu', sentadinho, comendo pipoca — disparou Neto.

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João Pedro, atacante da Seleção Brasileira. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Com Neymar, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Neymar, a convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: o astro do Santos vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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