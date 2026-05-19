A reação de Danilo e do Botafogo à convocação para a Seleção Brasileira

Astro do Botafogo, Danilo, aos 25 anos, foi um dos 26 convocados da Seleção Brasileira, por Carlo Ancelotti, para a Copa do Mundo. Ao lado da sua família, o volante se emocionou ao ouvir seu nome ser pronunciado no Museu do Amanhã, entre os escolhidos do italiano para defender o Brasil.

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— Daqueles dias que ficarão para sempre na memória. Ser convocado para representar o Brasil em uma Copa do Mundo é a realização de um sonho de criança e motivo de muito orgulho em minha vida.

Sou grato por cada momento da jornada e por todos que acreditaram em mim. Agradeço também a Deus, por me fortalecer a cada passo dessa caminhada. Me sinto feliz, extremamente motivado e pronto para vestir essa camisa. Agora é foco total, muita entrega e coração na ponta da chuteira. EM BUSCA DO HEXA! — escreveu Danilo em seu Instagram.

Veja o vídeo da reação de Danilo:

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Pelo Botafogo, no Brasileirão, Danilo soma sete gols e duas assistências, em 12 partidas. No domingo, alegando motivos pessoais, Danilo foi desfalque na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no Nilton Santos.

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Nas redes sociais, o Botafogo comemorou a convocação do volante com um vídeo homenageando outros nomes do clube que também disputaram Copas do Mundo pela Seleção Brasileira. Entre outros, há lendas do futebol, como o recordista Nilton Santos (4 Copas, em 1950, 1954, 1958 e 1962), Jairzinho (3, em 1966, 1970 e 1974), Didi (2, 1958 e 1962) e Garrincha (2, em 1958 e 1962).

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Danilo, do Botafogo, vai disputar a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Natural de Salvador, Danilo iniciou nas divisões de base do Bahia, em 2008. Oito anos depois, seguiu para o Jacuipense, de onde se transferiu para o Cajazeiras. O jogador começou a ganhar projeção internacional no Palmeiras, onde atuou de 2018 a 2020. Do clube paulista, o volante foi para o Nottingham Forest, em 2023, antes de chegar, no ano passado, ao Alvinegro.