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Memphis e Maisa passam férias em Ibiza e agitam as redes sociais: 'Ama'

Atleta e atriz estão na mesma região da Espanha

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 13:28
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Maisa e Memphis do Corinthians
Memphis e Maisa estão na Espanha (Foto: Reprodução)

Memphis Depay e Maisa estão passando férias em Ibiza e, apesar de não terem sido vistos juntos, a suposta coincidência agitou as redes sociais. O jogador, que esteve na Copa do Mundo nos Estados Unidos, publicou imagens treinando em uma mansão na ilha espanhola, enquanto a atriz apareceu em baladas e restaurantes do local, reacendendo os rumores de um possível relacionamento.

➡️Corinthians vive semana decisiva para assinar renovação com Memphis

O jogador e a apresentadora têm uma relação próxima e já trocaram interações no Instagram anteriormente. Além disso, em meio às tratativas de renovação de Memphis com o Corinthians, alguns internautas atribuíram à atriz o papel de convencer o camisa 10 a permanecer no clube.

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Confira alguns comentários nas redes sociais:

Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda
Memphis Depay participou da Copa do Mundo 2026 com a Holanda (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

Corinthians encaminha renovação de contrato com Memphis Depay

Corinthians deu mais um importante passo para a renovação de contrato com o meio-campista Memphis Depay. Nas últimas horas, o Timão acertou detalhes da negociação e recebeu o "sim" do jogador para dar sequência ao acordo. 

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Internamente, o Corinthians mantém cautela e pretende se pronunciar apenas após a assinatura do contrato entre as partes. Apesar disso, o clube demonstra otimismo quanto ao desfecho positivo da negociação.

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O principal impasse entre as partes estava na duração do contrato. Enquanto Memphis defendia um vínculo de três temporadas, o Corinthians propunha um acordo de dois anos. O holandês, no entanto, topou o vínculo por duas temporadas.

Outro ponto importante da negociação envolve a dívida do clube com o jogador. Na contraproposta apresentada por Memphis, o atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Corinthians lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe.

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Além disso, Memphis concordou em reduzir significativamente o salário em relação ao contrato atual. O novo acordo também prevê a manutenção de bonificações por metas esportivas, mas com valores inferiores aos estabelecidos no vínculo vigente.

Memphis ainda colocou sua equipe à disposição para colaborar com o Corinthians na busca por parceiros comerciais e financeiros. A iniciativa tem como objetivo ajudar o clube a viabilizar a continuidade do projeto e amenizar a grave crise financeira enfrentada pela diretoria.

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A contraproposta do jogador também inclui a realização de ações de marketing em conjunto com o Corinthians, buscando fortalecer a imagem do clube e ampliar receitas em um momento de crise financeira.

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