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Mauro Cezar dispara contra jogador do Flamengo na Copa do Mundo: 'Dificilmente'

Atacante do Rubro-Negro participou da partida entre Equador x Curaçao

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 05:30
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Mauro Cezar não apoia convocação de Paquetá à Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Mauro Cezar critica atuação de atacante do Flamengo na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A atuação do Equador no empate sem gols diante de Curaçao, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, repercutiu na imprensa. Durante participação em um programa do UOL, o jornalista Mauro Cezar fez duras críticas ao setor ofensivo da seleção equatoriana, incluindo o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo.

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    — Quem tem Enner Valencia e Plata no seu ataque dificilmente vai para algum lugar — afirmou o comentarista ao analisar o desempenho do Equador no Mundial.

    A declaração ganhou repercussão nas redes sociais após o empate por 0 a 0 com Curaçao, resultado considerado uma das grandes surpresas da competição. Favorito no confronto disputado em Kansas City, o Equador esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Eloy Room e deixou o campo sob forte pressão.

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    Um dos personagens da noite foi justamente Gonzalo Plata. O atacante do Flamengo caiu em lágrimas após o apito final e precisou ser consolado pelo técnico Sebastián Beccacece.

    Atacante do Flamengo saiu chorando após empate entre Equador e Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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    Além de Plata, o zagueiro Willian Pacho, recentemente campeão da Liga dos Campeões pelo PSG, também deixou o gramado bastante abatido e recebeu o apoio do treinador argentino.

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    O Equador entrou em campo como amplo favorito diante de Curaçao, seleção que disputa sua primeira Copa do Mundo e representa uma ilha caribenha com cerca de 185 mil habitantes. Apesar do domínio territorial e das oportunidades criadas, a equipe não conseguiu balançar as redes.

    Enner Valencia, principal referência ofensiva dos equatorianos, desperdiçou a melhor chance da partida ainda no primeiro tempo, aumentando a frustração da torcida e reforçando as críticas ao ataque da equipe.

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    Agora, a situação do Equador no Grupo E ficou complicada. A seleção precisará derrotar a Alemanha na última rodada para garantir vaga na próxima fase da Copa do Mundo.

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