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Leilão do Instituto Neymar Jr: veja horário e onde assistir

Esta será a 6° edição do evento

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
31/07/2026 18:27
Atualizado há 1 minutos
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Neymar durante leilão do Institutto que carrega o seu nome, em 2025. (Foto: Divulgação/ Internet)
Neymar durante leilão do Institutto que carrega o seu nome, em 2025. (Foto: Divulgação/ Internet)

A ESPN e o Disney+ Premium transmitirão com exclusividade, na próxima segunda-feira (3), a sexta edição do Leilão do Instituto Projeto Neymar Jr., evento beneficente voltado à arrecadação de recursos para os projetos sociais desenvolvidos pela instituição. A cobertura será exibida das 19h30 às 21h30, na ESPN 4, com transmissão simultânea pela plataforma de streaming.

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Realizado no Suhai Music Hall, em São Paulo, o evento marca os 11 anos do Instituto Projeto Neymar Jr., organização que desenvolve iniciativas voltadas ao atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias. O leilão reúne patrocinadores, parceiros e convidados em uma noite dedicada à captação de recursos para a manutenção e ampliação das ações sociais promovidas pela entidade.

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A cobertura da ESPN acompanhará a chegada dos convidados ao evento. Os jornalistas Lilly Nascimento e Edu Elias estarão no local realizando entrevistas com personalidades, parceiros e participantes, além de mostrar os bastidores da cerimônia diretamente do tradicional tapete verde.

O cetro do Rei Pelé foi criado por Pedro Yossef. para o leilão de Neymar. (Foto: Divulgação/ INJR)
O cetro do Rei Pelé foi criado por Pedro Yossef. para o leilão de Neymar. (Foto: Divulgação/ INJR)

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O leilão é destinado exclusivamente a patrocinadores e convidados, com toda a representação e comercialização dos lotes conduzidas pela equipe do Instituto Projeto Neymar Jr.

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Criado em 2015, o Instituto desenvolve projetos nas áreas de educação, esporte, cultura e qualificação profissional, atendendo moradores da região de Praia Grande, no litoral paulista.

Além da cobertura do leilão, a transmissão dará destaque às ações sociais desenvolvidas pela instituição e ao objetivo da arrecadação, que busca garantir a continuidade dos programas oferecidos ao longo do ano.

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