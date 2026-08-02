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Reinier se posiciona após polêmica em Atlético-MG x Juventude

Atacante xingou um torcedor após o fim da partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 17:13
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Reinier em Vasco x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Reinier ação em Vasco x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O atacante Reinier se pronunciou após protagonizar um momento de tensão com um torcedor do Atlético-MG depois do empate sem gols com o Juventude, no último sábado (1), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV.

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Mesmo sem entrar em campo, o jogador foi flagrado discutindo com um torcedor enquanto os atletas reservas realizavam um trabalho de recuperação no gramado após o apito final. As imagens, registradas pela rádio TMC, repercutiram nas redes sociais.

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Durante a discussão, Reinier respondeu às cobranças vindas da arquibancada com ofensas.

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— Vai cag**, meu irmão. Vai se f****.

Veja vídeo:

Reinier pede desculpas nas redes sociais

Após a repercussão do episódio, o meia-atacante utilizou as redes sociais para pedir desculpas à torcida atleticana. O jogador afirmou que agiu de forma impulsiva e alegou que estava "de cabeça quente" no momento da discussão.

Veja o vídeo:

O episódio acontece em um período de pressão sobre Reinier. Contratado pelo Atlético-MG na temporada passada, o atleta ainda busca se firmar na equipe e atravessa um jejum de quatro meses sem participação direta em gols.

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Desde que chegou ao clube, o jogador disputou 49 partidas, marcou quatro gols e distribuiu três assistências. Três dos gols foram anotados durante o Campeonato Mineiro, em janeiro. A última participação direta em um gol aconteceu em 2 de abril, quando marcou e deu uma assistência na vitória sobre a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro.

Reinier jogador do Atletico-MG disputa lance com Everton Ribeiro jogador do Bahia durante partida no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2026.
Reinier jogador do Atletico-MG disputa lance com Everton Ribeiro jogador do Bahia durante partida no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

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Com o empate por 0 a 0 no jogo de ida, Atlético-MG e Juventude deixaram a disputa por uma vaga nas quartas de final completamente aberta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Quem vencer garante a classificação. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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