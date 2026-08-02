Reinier se posiciona após polêmica em Atlético-MG x Juventude
Atacante xingou um torcedor após o fim da partida
O atacante Reinier se pronunciou após protagonizar um momento de tensão com um torcedor do Atlético-MG depois do empate sem gols com o Juventude, no último sábado (1), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV.
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Mesmo sem entrar em campo, o jogador foi flagrado discutindo com um torcedor enquanto os atletas reservas realizavam um trabalho de recuperação no gramado após o apito final. As imagens, registradas pela rádio TMC, repercutiram nas redes sociais.
Durante a discussão, Reinier respondeu às cobranças vindas da arquibancada com ofensas.
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— Vai cag**, meu irmão. Vai se f****.
Veja vídeo:
Reinier xinga torcedor após cobranças.— 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗚𝗮𝗹𝗼 (@InfoGalo_) August 2, 2026
🎥 TMC Minas Gerais pic.twitter.com/A42kvySifH
Reinier pede desculpas nas redes sociais
Após a repercussão do episódio, o meia-atacante utilizou as redes sociais para pedir desculpas à torcida atleticana. O jogador afirmou que agiu de forma impulsiva e alegou que estava "de cabeça quente" no momento da discussão.
Veja o vídeo:
Reinier pede desculpas nas redes sociais por ter xingado um torcedor do Atlético-MG na Arena MRV:— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 2, 2026
"Estou completamente errado."
🎥 Divulgação pic.twitter.com/u6S9xPoR16
O episódio acontece em um período de pressão sobre Reinier. Contratado pelo Atlético-MG na temporada passada, o atleta ainda busca se firmar na equipe e atravessa um jejum de quatro meses sem participação direta em gols.
Desde que chegou ao clube, o jogador disputou 49 partidas, marcou quatro gols e distribuiu três assistências. Três dos gols foram anotados durante o Campeonato Mineiro, em janeiro. A última participação direta em um gol aconteceu em 2 de abril, quando marcou e deu uma assistência na vitória sobre a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro.
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Com o empate por 0 a 0 no jogo de ida, Atlético-MG e Juventude deixaram a disputa por uma vaga nas quartas de final completamente aberta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Quem vencer garante a classificação. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.
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