Lesão de jogador na 7ª rodada do Brasileirão choca torcedores: 'Força'
Caso aconteceu na partida entre Grêmio e Vitória
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O Grêmio venceu o Vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira (19), no Rio Grande do Sul, pela 7ª rodada do Brasileirão. Apesar da vitória, a partida ficou marcada por uma lesão feia do lateral Marlon, do tricolor gaúcho.
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O lance aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o lateral arrancava na busca de um contra-ataque quando teve uma dividida com Baralhas e Caíque Gonçalves. Ao cair no gramado, Marlon teve o azar de ter o peso do próprio corpo no pé direito.
A consequência foi uma fratura na região. O jogador, ao perceber o fato, pediu imediatamente atendimento médico. Em campo, os jogadores de Grêmio e Vitória se assustaram com a imagem. Marlon precisou sair da partida com o auxílio de uma ambulância.
Nas redes sociais, torcedores repercutiram a cena do lateral. Uma corrente de boas energias foi criada para desejar força a Marlon. Veja a repercussão abaixo:
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Lesão de Marlon, do Grêmio
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