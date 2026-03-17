Com Jéssica de Lima no Grêmio, Brasileirão Feminino chega a quatro treinadoras
Primeira divisão conta com 18 clubes em 2026
A chegada de Jéssica de Lima ao Grêmio, anunciada nesta terça-feira, ampliou a presença feminina à beira do campo no Brasileirão Feminino. Agora, a Série A1 passa a contar com quatro treinadoras nos 18 clubes.
Quem são as treinadoras do Brasileirão
Além de Jéssica no Grêmio, o Brasileirão tem Rosana Augusto no Palmeiras, Fabi Guedes no Atlético-MG e Emily Lima no Corinthians. O número representa um crescimento em relação ao início da competição, que contava com apenas duas mulheres no comando técnico das equipes, Rosana e Fabi.
A mudança no cenário passa diretamente pelas quedas de treinadores logo nas primeiras rodadas. Cyro Leães deixou o Grêmio, enquanto Lucas Piccinato foi desligado do Corinthians.
Mais do que coincidência, há um ponto em comum entre as quatro treinadoras: todas são ex-jogadoras que buscaram qualificação após encerrarem a carreira. O movimento reflete uma tendência no futebol feminino brasileiro, em que ex-atletas passam a ocupar funções na comissão técnica.
Quem comanda os times do Brasileirão Feminino
Mesmo com o avanço, o número ainda é pequeno diante do total de equipes. Confira todos os técnicos do Brasileirão Feminino até a terceira rodada.
- Palmeiras: Rosana Augusto
- Cruzeiro: Jonas Urias
- Santos: Caio Couto
- Flamengo: Celso Silva
- Fluminense: Saulo S
- São Paulo: Thiago Viana
- Ferroviária: Leo Mendes
- Internacional: Maurício Salgado
- RB Bragantino: Humberto Simão
- Corinthians: Emily Lima
- Botafogo: Léo Goulart
- Juventude: Luciano Brandalise
- Bahia: Felipe Freitas
- Vitória: Marcos Carvalho
- Atlético-MG: Fabi Guedes
- Mixto-MT: Adilson Galdino
- Grêmio: Jéssica de Lima
- América-MG: João Victor
