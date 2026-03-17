Futebol Feminino

Com Jéssica de Lima no Grêmio, Brasileirão Feminino chega a quatro treinadoras

Primeira divisão conta com 18 clubes em 2026

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 17/03/2026
20:37
Jéssica de Lima comanda treino do Grêmio. (FOTO: CAROLINE MARTINS/GRÊMIO FBPA)
Jéssica de Lima comanda treino do Grêmio. (FOTO: CAROLINE MARTINS/GRÊMIO FBPA)
A chegada de Jéssica de Lima ao Grêmio, anunciada nesta terça-feira, ampliou a presença feminina à beira do campo no Brasileirão Feminino. Agora, a Série A1 passa a contar com quatro treinadoras nos 18 clubes.

Quem são as treinadoras do Brasileirão

Além de Jéssica no Grêmio, o Brasileirão tem Rosana Augusto no Palmeiras, Fabi Guedes no Atlético-MG e Emily Lima no Corinthians. O número representa um crescimento em relação ao início da competição, que contava com apenas duas mulheres no comando técnico das equipes, Rosana e Fabi.

Rosana Augusto conversa com atletas durante pré-temporada do time feminino do Palmeiras. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
Rosana Augusto conversa com atletas durante pré-temporada do time feminino do Palmeiras. (Foto: Palmeiras/Divulgação)

A mudança no cenário passa diretamente pelas quedas de treinadores logo nas primeiras rodadas. Cyro Leães deixou o Grêmio, enquanto Lucas Piccinato foi desligado do Corinthians.

Emily Lima durante treino do Corinthians. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)
Emily Lima durante treino do Corinthians. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Mais do que coincidência, há um ponto em comum entre as quatro treinadoras: todas são ex-jogadoras que buscaram qualificação após encerrarem a carreira. O movimento reflete uma tendência no futebol feminino brasileiro, em que ex-atletas passam a ocupar funções na comissão técnica.

Fabi Guedes está no comando do Atlético-MG feminino desde maio de 2024. (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Fabi Guedes está no comando do Atlético-MG feminino desde maio de 2024. (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Quem comanda os times do Brasileirão Feminino

Mesmo com o avanço, o número ainda é pequeno diante do total de equipes. Confira todos os técnicos do Brasileirão Feminino até a terceira rodada.

    1.
  1. Palmeiras: Rosana Augusto
    2. 2.
  2. Cruzeiro: Jonas Urias
    3. 3.
  3. Santos: Caio Couto
    4. 4.
  4. Flamengo: Celso Silva
    5. 5.
  5. Fluminense: Saulo S
    6. 6.
  6. São Paulo: Thiago Viana
    7. 7.
  7. Ferroviária: Leo Mendes
    8. 8.
  8. Internacional: Maurício Salgado
    9. 9.
  9. RB Bragantino: Humberto Simão
    10. 10.
  10. Corinthians: Emily Lima
    11. 11.
  11. Botafogo: Léo Goulart
    12. 12.
  12. Juventude: Luciano Brandalise
    13. 13.
  13. Bahia: Felipe Freitas
    14. 14.
  14. Vitória: Marcos Carvalho
    15. 15.
  15. Atlético-MG: Fabi Guedes
    16. 16.
  16. Mixto-MT: Adilson Galdino
    17. 17.
  17. Grêmio: Jéssica de Lima
    18. 18.
  18. América-MG: João Victor

