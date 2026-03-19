Torcedores do Corinthians estranham decisão de Dorival para o jogo: 'Surpreendeu'

O Corinthians visita, nesta quinta-feira (19), a Chapecoense na Arena Condá, pela sétima rodada do Brasileirão 2026. O treinador Dorival Júnior escalou o time para a partida, confira como foi a reação dos torcedores corintianos.

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Para a partida, Yuri Alberto volta ao Corinthians após um mês fora. Durante o Campeonato Paulista, o camisa 9 do Timão sofreu uma lesão contra o São Bernardo.

Veja como os fãs reagiram:

Bom retrospecto do Timão

Nos últimos cinco confrontos entre Corinthians e Chapecoense, o alvinegro paulista venceu todos. O último deles aconteceu em novembro de 2021, pela reta final do Brasileirão daquele ano, que decretou o rebaixamento da Chape para a Série B. Os confrontos aconteceram pelo Brasileiro e Copa Do Brasil. De volta à elite do futebol nacional em 2026, a equipe catarinense também tenta voltar a vencer no torneio após uma derrota e um empate contra São Paulo e Grêmio, respectivamente.

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Dorival Jr, técnico do Corinthians (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)

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Previsão de vidente do jogo

As cartas apresentaram um forte início de jogo da Chape, investindo em domínio da posse, iniciativa de jogo e fortes chegadas ao ataque, no entanto, o time da casa não pode vacilar na defesa, para não dar espaço ao Corinthians.

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Já do lado visitante, o jogo será favorável na segunda etapa, onde o clube jogará pelo contra-ataque e buscando a posse de bola no campo de defesa adversário, não sofrendo muitos sustos na questão defensiva.