menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Grêmio demite treinador do time feminino; veja quem deve assumir

Mosqueteiras ainda não pontuaram no Brasileirão Feminino

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 16/03/2026
16:04
Atualizado há 2 minutos
Cyro Leães em coletiva de imprensa do Grêmio, antes do GreNal pelo Gauchão Feminino
imagem cameraCyro Leães em coletiva de imprensa do Grêmio, antes do GreNal pelo Gauchão Feminino (Foto: Caroline Motta/Grêmio)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Grêmio anunciou na tarde desta segunda-feira (16) a saída do técnico Cyro Leães do comando da equipe feminina. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube agradeceu ao treinador pelos serviços prestados e desejou sucesso na sequência da carreira. A decisão acontece após o início complicado das Mosqueteiras no Brasileirão Feminino.

continua após a publicidade

Relacionadas

Os resultados recentes pesaram para a mudança. O Grêmio foi derrotado nas três primeiras partidas da competição: 2 a 1 para o Santos, 2 a 1 para o Palmeiras e 1 a 0 diante do Fluminense, dentro de casa. A sequência negativa sem pontuar aumentou a pressão sobre a comissão técnica e levou a diretoria a optar pela troca no comando.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte nas Mosqueteiras no Brasileirão Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Jéssica de Lima negocia com o Grêmio

A favorita para assumir o cargo é Jéssica Lima. A treinadora é aguardada em Porto Alegre nos próximos dias para acertar contrato e iniciar os trabalhos com o elenco gremista, conforme publicado por GZH e confirmado pelo Lance!. Ela chega com a missão de reorganizar a equipe e buscar reação imediata no campeonato e voltará a trabalhar com a auxiliar técnica Andréia Rosa, que comandou o sub-20 da Locomotiva.

O próximo compromisso das Mosqueteiras será contra a Ferroviária, no dia 21 de março, fora de casa. Depois, a equipe encara o Internacional, em 28 de março, e fecha a sequência contra o Vitória em 3 de abril.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias