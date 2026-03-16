Grêmio demite treinador do time feminino; veja quem deve assumir

O Grêmio anunciou na tarde desta segunda-feira (16) a saída do técnico Cyro Leães do comando da equipe feminina. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube agradeceu ao treinador pelos serviços prestados e desejou sucesso na sequência da carreira. A decisão acontece após o início complicado das Mosqueteiras no Brasileirão Feminino.

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Os resultados recentes pesaram para a mudança. O Grêmio foi derrotado nas três primeiras partidas da competição: 2 a 1 para o Santos, 2 a 1 para o Palmeiras e 1 a 0 diante do Fluminense, dentro de casa. A sequência negativa sem pontuar aumentou a pressão sobre a comissão técnica e levou a diretoria a optar pela troca no comando.

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Jéssica de Lima negocia com o Grêmio

A favorita para assumir o cargo é Jéssica Lima. A treinadora é aguardada em Porto Alegre nos próximos dias para acertar contrato e iniciar os trabalhos com o elenco gremista, conforme publicado por GZH e confirmado pelo Lance!. Ela chega com a missão de reorganizar a equipe e buscar reação imediata no campeonato e voltará a trabalhar com a auxiliar técnica Andréia Rosa, que comandou o sub-20 da Locomotiva.

O próximo compromisso das Mosqueteiras será contra a Ferroviária, no dia 21 de março, fora de casa. Depois, a equipe encara o Internacional, em 28 de março, e fecha a sequência contra o Vitória em 3 de abril.