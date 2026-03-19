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Wesley vira assunto em eliminação da Roma na Europa League: 'Coitado'

Clube italiano caiu nas oitavas de final do torneio europeu

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
20:31
Wesley, ex-Flamengo, fez golaço pela Roma (Foto: Reprodução Instagram)
imagem cameraWesley em ação pela Roma (Foto: Reprodução Instagram)
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A Roma foi eliminada da Europa League nesta quarta-feira (19). A queda do time italiano aconteceu diante do Bologna, em uma derrota por 4 a 3. Após o confronto, o lateral brasileiro Wesley virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

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O ex-Flamengo teve uma boa partida em empenho técnico. Com muita disposição, o brasileiro chamou a atenção pela imposição física no confronto. Wesley não deixou de correr um minuto sequer na partida, que chegou a ir para a prorrogação.

Além de ter tido uma atuação de destaque fisicamente, o brasileiro também chamou atenção pelo bom empenho tático. Ele foi crucial para a Roma nas ações ofensivas e defensivas do confronto. Veja a repercussão da partida do lateral abaixo:

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Tradução: "A Inter de Milão precisa contratar o Wesley, do Flamengo e Roma".

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wesley roma
Wesley em ação pela Roma durante o ano de 2026 (Foto: Divulgação/Roma)

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