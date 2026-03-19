Wesley vira assunto em eliminação da Roma na Europa League: 'Coitado'

A Roma foi eliminada da Europa League nesta quarta-feira (19). A queda do time italiano aconteceu diante do Bologna, em uma derrota por 4 a 3. Após o confronto, o lateral brasileiro Wesley virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Endrick compara torcida do Lyon à do Palmeiras: 'Isso só acontecia lá'

O ex-Flamengo teve uma boa partida em empenho técnico. Com muita disposição, o brasileiro chamou a atenção pela imposição física no confronto. Wesley não deixou de correr um minuto sequer na partida, que chegou a ir para a prorrogação.

Além de ter tido uma atuação de destaque fisicamente, o brasileiro também chamou atenção pelo bom empenho tático. Ele foi crucial para a Roma nas ações ofensivas e defensivas do confronto. Veja a repercussão da partida do lateral abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tradução: "A Inter de Milão precisa contratar o Wesley, do Flamengo e Roma".

🤑 Aposte em jogos do futebol internacional! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável