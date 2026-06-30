Leitura labial flagra Neymar dando conselho a Rayan durante Brasil x Japão Jogadores tiveram interação interpretada por leitura labial

Apesar de não ter entrado em campo na vitória contra o Japão, Neymar exerceu sua influência no vestiário da Seleção Brasileira, especialmente com Rayan. Em leitura labial publicada pelo especialista Gustavo Machado, é possível ver o momento em que o camisa 10 aconselha Rayan, titular durante todo o duelo pelos 16 avos de final.

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— Pra cima! Vamos pra cima! Bora, bora, bora. Pega a bola, car***o. Vai, mano. Vai pra dentro! — incentiva Nyemar.

— Deixa comigo — responde Rayan.

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Rayan se firma no ataque da Seleção Brasileira

Rayan, revelado pelo Vasco e atuando no Bournemouth, foi convocado por Carlo Ancelotti e entrou no radar como uma opção de profundidade no ataque, especialmente pela ponta direita. Com a Copa do Mundo já em andamento, Raphinha, que era o titular da posição, sofreu uma lesão na coxa direita durante o primeiro tempo da partida contra o Haiti. Isso abriu espaço para Rayan, que aproveitou a oportunidade apresentando atuações corretas contra Haiti e Escócia.

Contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos, Ancelotti optou por escalá-lo como titular e o garoto de 19 anos respondeu à altura. Rayan roubou a bola e passou para Vini Jr, que abriu o placar da partida.

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Rayan comemora vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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