Desimpain faz a melhor campanha e se classifica na Kings League

O time da Desimpain, união entre Desimpedidos e paiN Gaming, se classificou para o Mundial da modalidade e também para a próxima fase da Kings League Brasil. Após vencer o time Dendele, por 5 a 2, os jogadores presididos por Renato Vicente foram à loucura com a conquista.

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Confira a entrevista exclusiva do Lance! com Renato Vicente:

O jogo entre Desimpain e Dendele era o mais aguardado da noite, e fez jus à espera. A equipe de Renato saiu atrás, mas buscou um empate e, minutos depois, a virada. André Barros, CEO da NWB e da N Sports, comemorou a vitória e celebrou o trabalho da equipe, afirmando que o time mantém os pés no chão.

- Muito orgulho desse grupo que é inteiramente compromissado com o projeto desde o início. A classificação antecipada e a conquista da vaga no Mundial são duas recompensas merecidas. Mas sonhamos alto com os pés no chão e vamos batalhar ainda pelo título inédito neste Split - afirmou o CEO.

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Desimpain se classifica para o Mundial (Foto: Divulgação/Kings League Brazil)

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Caju, diretora de inovação da paiN Gaming também celebrou e ressaltou o trabalho do grupo.

- Nem nos nossos maiores sonhos imaginávamos uma jornada tão bonita e que superasse tanto nossas expectativas; é um privilégio e um sonho realizado que não tivemos ousadia de projetar de forma tão direta para o mundial - destacou a diretora.

- Temos muito orgulho de cada profissional e do carinho da torcida, que abraçou o projeto como um refúgio. O primeiro objetivo foi conquistado, mas agora não queremos parar por aqui: vamos com foco total em busca da coroa e do título mundial - afirmou Caju.