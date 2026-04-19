Marcelo dá assistência 'relâmpago' na Kings League; veja vídeo

O ex-lateral Marcelo protagonizou lances impressionantes neste domingo (12), pela Kings League Espanha. Presidente do Skull FC, o brasileiro esteve em campo na partida contra o Porcinos e deu uma assistência em seu primeiro toque na bola. Veja o momento no vídeo abaixo.

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Marcelo vuelve a jugar.

Entra al campo.

Y con el primer balón que toca…



HACE ESTO 😮‍💨 pic.twitter.com/a0AXaX9H7K — Kings League Spain (@KingsLeague) April 19, 2026

O lance aconteceu no terceiro minuto do jogo, quando o placar estavam empatado por 2 a 2. Marcelo entrou em campo e, em sua primeira participação, encontrou o companheiro de equipe bem posicionado para encobrir o goleiro adversário.

Apesar da atuação do brasileiro, que ainda contribuiu com mais uma assistência, o Skull acabou derrotado por 11 a 7. A duas rodadas do fim da fase regular, a equipe ocupa a última colocação do torneio, com duas vitórias e sete derrotas, mas ainda busca a classificação para o Play-In. Aos 37 anos, Marcelo soma dois gols e três assistências na Kings League Espanha.

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O ex-lateral Marcelo durante partida do Skull FC pela Kings League (Foto: Kings League Espanha)

Sobre a Kings League

Criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, a Kings League é uma competição de futebol 7 que mistura esporte e entretenimento, com regras adaptadas para tornar os jogos mais dinâmicos e imprevisíveis. Transmitida majoritariamente por plataformas digitais, a liga reúne equipes presididas por streamers e ex-jogadores, aposta em elementos como cartas especiais que alteram o andamento das partidas e decisões rápidas por shootouts em caso de empate.

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