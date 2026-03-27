Karoline Lima surpreende e é escalada para a Copa do Mundo

A influenciada Karoline Lima , 29, anunciou nesta quinta-feira (26) que fará parte da equipe de cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela "Rede Ronaldo" , plataforma de transmissão criada pelo ex-jogador Ronaldo Nazário e liderada por seu filho, Ronald Nazário.

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Para integrar o time dos apresentadores, Karoline passará os 39 dias do torneio em Miami, nos Estados Unidos. Esta será a primeira edição da história realizada de forma conjunta por três países: Estados Unidos, Canadá e México.

Durante o período, a influenciadora produzirá conteúdos exclusivos, entrevistas e reportagens sobre os bastidores e os principais acontecimentos da competição. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, ela celebrou a oportunidade ao lado de colegas de trabalho.

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— Eu estou em casa demais, agora [...] Estaremos nós, nas melhores de Miami — disse Karoline, em tom de comemoração.

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Buquê de admirador secreto

Horas antes de revelar a novidade profissional, Karoline Lima foi surpreendida com um buquê de rosas vermelhas enviado por um admirador secreto. O presente foi entregue enquanto ela estava em um salão de beleza.

Karolina Lima foi surpreendida com o buquê de rosas vermelhas (Foto: Reprodução)

O bilhete que acompanhava o mimo chamou atenção pelo tom romântico:

''Karol... se eu te contasse, talvez você se surpreenda... hoje prefiro só te fazer sorrir, com covinhas, de preferência. Feliz pré-aniversário. De quem você acha uma mulher incrível.''

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A influenciadora compartilhou o momento nas redes sociais e reagiu com surpresa.

— Estou em choque, tá? — escreveu.

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Rumores de reaproximação com Léo Pereira

Além das novidades na carreira, Karoline também voltou aos holofotes por conta de sua vida pessoal. Nos últimos dias, surgiram rumores de uma possível reaproximação com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira.

O ex-casal teria sido visto junto em ocasiões recentes, como em um show do cantor porto-riquenho Bad Bunny e em um jantar, levantando especulações de um possível clima de romance. Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente sobre o assunto.

Karoline Lima e Léo Pereira assumiram o relacionamento em setembro de 2023 e viveram idas e vindas ao longo de cerca de dois anos. O primeiro término aconteceu no fim de 2025, seguido de uma breve reconciliação. Já em janeiro de 2026, ambos confirmaram uma nova separação.

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