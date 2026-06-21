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Jornalista detona trabalho de Ancelotti a frente da Seleção Brasileira: 'Decepcionante'

Comunicador não poupou palavras ao criticar o treinador

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 07:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
Carlo Ancelotti comandou o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)

O jornalista esportivo José Trajano fez duras críticas ao trabalho de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira durante participação no programa Posse de Bola, do UOL. Para o comentarista, a atuação do Brasil na vitória sobre o Haiti não pode mascarar os problemas apresentados pela equipe na Copa do Mundo.

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    Trajano classificou o início do trabalho do treinador italiano como decepcionante e afirmou que a goleada sobre os haitianos gerou uma empolgação exagerada entre os torcedores.

    — O trabalho do Ancelotti é decepcionante. É decepcionante. Porque esse jogo contra o Haiti caiu no céu. O torcedor que não acompanha muito futebol vibrou. Os bares estavam lotados ontem, apesar do horário. As imagens que a televisão mostravam as pessoas comemorando em Recife, na praia de Copacabana, vibrando como se tivesse sido uma vitória histórica. Não foi — afirmou.

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    Apesar das críticas, o jornalista reconheceu algumas mudanças positivas na equipe, especialmente na atuação de Matheus Cunha e Lucas Paquetá. Ainda assim, ele considera que a Seleção segue abaixo das principais potências do futebol mundial.

    Matheus Cunha celebra vitória do Brasil contra o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

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    — Claro, arrumou um pouco mais o time. Vamos dizer que seja verdade. Com Matheus Cunha ali na frente, Paquetá jogando melhor. Mas o Brasil é muito lento. Compara a intensidade do jogo brasileiro, jogando contra um time fraquíssimo como o Haiti, com a intensidade de um time como a França. Como o time da Suécia, da Inglaterra. Então eu faço essa comparação e isso me preocupa muito — analisou.

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    Trajano também demonstrou preocupação com a sequência da Copa do Mundo e alertou para o nível do próximo adversário da Seleção. Segundo ele, a equipe brasileira precisará apresentar uma evolução significativa para avançar com tranquilidade na competição.

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    — Se continuar assim, essa Copa é diferente das outras, porque tem 16 avos, você pode não chegar às oitavas. O adversário que o Brasil vai pegar é um adversário muito mais verdadeiro do que o Haiti — concluiu.

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