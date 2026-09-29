A vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29), repercutiu na imprensa espanhola. Apesar do triunfo da Seleção, os jornais do país fizeram críticas à atuação da equipe de Carlo Ancelotti e destacaram a participação decisiva dos jogadores que atuam no futebol espanhol.

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O jornal Marca foi direto ao analisar o desempenho brasileiro e afirmou que Raphinha, Vinicius Jr. e Endrick "salvaram" o Brasil de passar vergonha no amistoso. O periódico ressaltou a importância do trio para a reação da Seleção, que saiu atrás no placar antes de conseguir a virada.

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Jornal Marca sobre atuação de trio brasileiro em amistoso: "Salvam o Brasil de um vergonha" (Foto: Reprodução)

Raphinha começou a partida como titular e atuou centralizado, na função de centroavante, posição que também vem ocupando no Barcelona. O atacante, porém, deixou o campo no intervalo após sentir um desconforto na coxa direita.

Para o seu lugar, Ancelotti colocou Endrick. O atacante do Real Madrid deu mais intensidade ao setor ofensivo e participou diretamente da virada brasileira. Foi dele a assistência para Bruno Guimarães marcar o gol que colocou a Seleção novamente em vantagem.

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Vinicius Jr. também ganhou destaque na análise do Marca. O camisa 7 foi responsável por fechar o placar em Brisbane, após sofrer pênalti em uma jogada individual pela ponta esquerda. O atacante partiu para cima da marcação, driblou o defensor australiano e foi derrubado dentro da área. Na cobrança, bateu com categoria e marcou o quarto gol brasileiro.

Outro tradicional jornal esportivo da Espanha, o AS, também analisou a atuação de Vinicius Jr. O periódico apontou uma evolução do atacante ao longo da partida.

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De acordo com a publicação, o brasileiro teve participação discreta na primeira etapa e chegou a ser classificado como "desaparecido". Após o intervalo, porém, Vinicius ganhou protagonismo e passou a ser mais decisivo nas ações ofensivas.

Jornal AS destaca recuperação de Vinicius Jr. na partida: "De menos a mais" (Foto: Reprodução)

O AS resumiu a atuação do jogador do Real Madrid com a manchete "Vinicius, de menos para mais", destacando a mudança de postura do atacante durante o segundo tempo.

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➡️OPINIÃO: Ancelotti, por favor, deixe o 4-2-4 no passado

Com a vitória por 4 a 2, o Brasil conseguiu reagir após sofrer dois gols e terminou o amistoso com mais um resultado positivo na preparação para a Copa do Mundo.