Europeus elegem Olise como favorito à Bola de Ouro: 'Incrível'
Craque marca aos 42 minutos do segundo tempo
A França venceu a Bélgica por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela segunda rodada da Nations League, com golaço de Olise aos 42 minutos da segunda etapa. O craque francês foi eleito por europeus nas redes sociais o merecedor da Bola de Ouro.
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O gol saiu já na reta final. Olise recebeu a bola de Cherki, avançou pelo campo e carregou até a entrada da área. O atacante levou para a perna esquerda e finalizou rasteiro, de fora da área, no canto do goleiro Lammens, que não conseguiu alcançar a bola.
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Veja o gol:
Veja a repercussão:
Tradução: OLISE É O MELHOR JOGADOR DO MUNDO.
Tradução: Olise é incrível.
Tradução: O monstro Olise !!! E é mais que merecido neste jogo, vimos coisas interessantes esta noite!
Tradução: Olise merece estar entre o top 3 do Ballon d'Or
Tradução: Aqueles que escolheram um francês como Mbappé favorito para a Bola de Ouro, deixem-me dizer que se enganaram. Agora mesmo, Olise é o melhor jogador para a França.
Tradução: Olise é tão agradável de ver jogar.
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Zidane muda o ataque no segundo tempo
Com o empate sem gols persistindo, o técnico Zinédine Zidane mexeu na equipe durante a segunda etapa e colocou mais força no setor ofensivo. Cherki, Dembélé e Olise entraram ao longo do segundo tempo e participaram da reação francesa.
As mudanças surtiram efeito na reta final. Cherki foi responsável pelo passe para Olise no lance do gol, enquanto o camisa 11 conduziu a jogada antes de acertar a finalização que garantiu a vitória.
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A França entrou em campo sem Mbappé. O principal nome da atual geração da seleção havia sofrido uma lesão no joelho esquerdo na vitória por 1 a 0 sobre a Turquia, na estreia, e acabou cortado da delegação.Doué foi a opção escolhida para ocupar o espaço no ataque, ao lado de Dembélé e Olise.
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