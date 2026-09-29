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Torcida do Flamengo reage à fala de Bap sobre bets: 'Vergonha'

Presidente do Rubro-Negro alertou clubes brasileiros

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 10:29
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Bap, presidente do Flamengo
Bap, presidente do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Durante entrevista ao Mengo Cast, na Flamengo TV, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), voltou a reforçar ser contra a decisão da Medida Provisória em vetar atividades de casas de apostas sem licença ou regramento específico no país. Após divulgação, a torcida do Rubro-Negro foi contra o posicionamento, mostrando estar insatisfeita com o conduzimento, visto que já deveriam estar se 'preparando' para agir conforme o que for decidido para os clubes brasileiros.

O presidente do Flamengo, BAP, durante entrevista ao Mengo Cast em que alertou para o impacto da Medida Provisória das bets nas contas do clube

Bap ataca veto às bets e prevê perda milionária no Flamengo

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➡️Bap ataca veto às bets e prevê perda milionária no Flamengo

— A gente tem um respeito enorme pela reputação da gente e ficou muito claro no minuto zero de que uma série de compromissos futuros estão ameaçados. Como é que eu vou pagar o Paquetá em janeiro? Essa Medida Provisória compromete as receitas do futuro, afeta a folha do futebol e as contratações. Em vez de contratar jogadores, vamos ter que contratar advogados — desabafou Bap.

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Veja a repercussão da torcida do Flamengo:

Recusa ao crédito do BNDES e via judicial

O presidente do Flamengo também rejeitou a possibilidade de utilizar a linha de crédito de R$ 20 bilhões anunciada pelo Governo Federal via BNDES para reestruturação dos clubes. Para Bap, a proposta não atende à realidade do Rubro-Negro.

— Essa linha de crédito não tem serventia para o Flamengo porque o Flamengo não deve nada a ninguém. O problema não é o passado ou o estoque da dívida, mas o fluxo de receita futura que foi cortado pelas restrições às bets — pontuou.

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Bap, presidente do Flamengo, durante o Mengo Cast
Bap, presidente do Flamengo, durante o Mengo Cast (Foto: Reprodução)

O clube aguarda os desdobramentos das ações diretas de inconstitucionalidade movidas contra a Medida Provisória no Supremo Tribunal Federal (STF) por associações do setor de jogos, além de consultas no Senado. Até que a situação jurídica seja completamente resolvida, o Flamengo garantiu que manterá o respeito ao contrato de patrocínio máster com a Betano e não buscará um novo parceiro.

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