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Gustavo Scarpa e a paixão pelos livros: veja as indicações literárias do jogador

Meia do Galo compartilha leituras, reflexões e interpretações sobre obras lidas

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/09/2026 17:18
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Gustavo Scarpa Indicação literária de Gustavo Scarpa (Foto: Pedro Souza / Atlético - Arte: Lance!)
Gustavo Scarpa Indicação literária de Gustavo Scarpa (Foto: Pedro Souza / Atlético - Arte: Lance!)
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Gustavo Scarpa ganhou grande repercussão nas últimas semanas não por algo dentro de campo ou relacionado ao futebol, mas sim por sua paixão fora das quatro linhas: os livros. O meia é apaixonado por literatura e compartilha leituras, reflexões e interpretações sobre obras que abordam temas como vida, morte, sociedade, preconceito e comportamento humano. O Lance! separou algumas das indicações literárias do meia do Atlético.
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Gustavo Scarpa ganhou grande repercussão nas últimas semanas não por algo dentro de campo ou relacionado ao futebol, mas sim por sua paixão fora das quatro linhas: os livros. O meia é apaixonado por literatura e compartilha leituras, reflexões e interpretações sobre obras que abordam temas como vida, morte, sociedade, preconceito e comportamento humano. O Lance! separou algumas das indicações literárias do meia do Atlético.

camisa Galeitura (reprodução Galeitura)

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Flores para Algernon

Em sua resenha, Gustavo Scarpa apresenta a história de Charlie Gordon, um homem com inteligência considerada abaixo da média que participa de um experimento capaz de ampliar drasticamente sua capacidade cognitiva. Conforme sua inteligência cresce, Charlie passa a enxergar de outra forma as pessoas, suas relações e o próprio passado. A obra de Daniel Keyes usa essa transformação para refletir sobre inteligência, afeto, preconceito, solidão e os limites éticos da ciência, mostrando que compreender mais sobre o mundo nem sempre significa encontrar felicidade ou pertencimento.

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Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)
Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)

A morte de Ivan Ilitch

Gustavo Scarpa destaca a história de Ivan Ilitch, um juiz bem-sucedido que, diante de uma doença grave e da proximidade da morte, começa a questionar as escolhas que fez e o verdadeiro sentido de sua vida. A obra de Liev Tolstói também expõe a superficialidade das relações ao mostrar colegas e familiares mais preocupados com os próprios interesses do que com o sofrimento de Ivan, provocando uma reflexão sobre empatia, prioridades e a forma como escolhemos viver.

Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)
Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)

A noite

A resenha de Scarpa apresenta o relato de Elie Wiesel, que, ainda adolescente, foi deportado com a família para campos de concentração nazistas durante o Holocausto e precisou enfrentar fome, violência, perdas e a constante luta pela sobrevivência ao lado do pai. Mais do que registrar os horrores vividos, A Noite provoca uma reflexão sobre fé, humanidade, memória e os perigos da indiferença diante do sofrimento, transformando a experiência de Wiesel em um poderoso testemunho contra o esquecimento.

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Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)
Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)

O senhor das moscas

Agora, ele apresenta a história de um grupo de garotos que, após ficar isolado em uma ilha sem a presença de adultos, precisa criar suas próprias regras para sobreviver. Aos poucos, porém, a tentativa de organização dá lugar a disputas por poder, medo e violência. A obra de William Golding usa esse cenário para provocar uma reflexão sobre comportamento humano, liderança e os limites entre civilização e selvageria, mostrando como a ordem pode se desfazer quando regras e estruturas sociais desaparecem.

Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)
Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)

Seus olhos viam Deus

Em sua resenha, Gustavo Scarpa apresenta a trajetória de Janie Crawford, uma mulher negra que enfrenta imposições sociais e relacionamentos que moldam sua vida enquanto busca liberdade e o direito de fazer as próprias escolhas. A obra de Zora Neale Hurston aborda amor, preconceito e identidade, acompanhando uma personagem que, entre perdas e descobertas, aprende a encontrar sua própria voz e a conduzir o próprio destino.

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Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)
Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)

Galeitura: movimento literário da torcida do Atlético

Uma união entre duas paixões: a pelo Atlético e a pelos livros. Foi dessa combinação que surgiu a Galeitura, movimento criado pela torcida do Galo na última semana e inspirado em Gustavo Scarpa, amante da literatura. A iniciativa tem como objetivo incentivar a leitura e rapidamente ganhou força, formando uma comunidade com milhares de participantes nas redes sociais.

O movimento surgiu inspirado no meia do Atlético, que é um amante dos livros e passou a publicar resenhas e indicações de obras nas redes sociais. A partir daí, surgiu a ideia de transformar essas indicações em um projeto coletivo.

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Mais do que terminar uma obra, a proposta da Galeitura é conversar sobre ela, ouvir diferentes interpretações e transformar a leitura em uma experiência coletiva.

A Galeitura rapidamente ganhou repercussão e cresceu nas redes sociais. Atualmente, o projeto conta com mais de 108 mil seguidores.

O movimento funciona da seguinte maneira: todos os meses, um livro é escolhido para a leitura. A partir daí, cada obra recebe um calendário dividido em etapas para que os participantes façam a leitura em conjunto. Também são realizados debates semanais para discutir os capítulos e, ao final da leitura, ocorre um encontro para uma conversa sobre o livro.

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camisa Galeitura (reprodução Galeitura)
camisa Galeitura (reprodução Galeitura)

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