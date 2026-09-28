Gustavo Scarpa e a paixão pelos livros: veja as indicações literárias do jogador

Gustavo Scarpa ganhou grande repercussão nas últimas semanas não por algo dentro de campo ou relacionado ao futebol, mas sim por sua paixão fora das quatro linhas: os livros. O meia é apaixonado por literatura e compartilha leituras, reflexões e interpretações sobre obras que abordam temas como vida, morte, sociedade, preconceito e comportamento humano. O Lance! separou algumas das indicações literárias do meia do Atlético.

Flores para Algernon

Em sua resenha, Gustavo Scarpa apresenta a história de Charlie Gordon, um homem com inteligência considerada abaixo da média que participa de um experimento capaz de ampliar drasticamente sua capacidade cognitiva. Conforme sua inteligência cresce, Charlie passa a enxergar de outra forma as pessoas, suas relações e o próprio passado. A obra de Daniel Keyes usa essa transformação para refletir sobre inteligência, afeto, preconceito, solidão e os limites éticos da ciência, mostrando que compreender mais sobre o mundo nem sempre significa encontrar felicidade ou pertencimento.

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Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)

A morte de Ivan Ilitch

Gustavo Scarpa destaca a história de Ivan Ilitch, um juiz bem-sucedido que, diante de uma doença grave e da proximidade da morte, começa a questionar as escolhas que fez e o verdadeiro sentido de sua vida. A obra de Liev Tolstói também expõe a superficialidade das relações ao mostrar colegas e familiares mais preocupados com os próprios interesses do que com o sofrimento de Ivan, provocando uma reflexão sobre empatia, prioridades e a forma como escolhemos viver.

Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)

A noite

A resenha de Scarpa apresenta o relato de Elie Wiesel, que, ainda adolescente, foi deportado com a família para campos de concentração nazistas durante o Holocausto e precisou enfrentar fome, violência, perdas e a constante luta pela sobrevivência ao lado do pai. Mais do que registrar os horrores vividos, A Noite provoca uma reflexão sobre fé, humanidade, memória e os perigos da indiferença diante do sofrimento, transformando a experiência de Wiesel em um poderoso testemunho contra o esquecimento.

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Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)

O senhor das moscas

Agora, ele apresenta a história de um grupo de garotos que, após ficar isolado em uma ilha sem a presença de adultos, precisa criar suas próprias regras para sobreviver. Aos poucos, porém, a tentativa de organização dá lugar a disputas por poder, medo e violência. A obra de William Golding usa esse cenário para provocar uma reflexão sobre comportamento humano, liderança e os limites entre civilização e selvageria, mostrando como a ordem pode se desfazer quando regras e estruturas sociais desaparecem.

Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)

Seus olhos viam Deus

Em sua resenha, Gustavo Scarpa apresenta a trajetória de Janie Crawford, uma mulher negra que enfrenta imposições sociais e relacionamentos que moldam sua vida enquanto busca liberdade e o direito de fazer as próprias escolhas. A obra de Zora Neale Hurston aborda amor, preconceito e identidade, acompanhando uma personagem que, entre perdas e descobertas, aprende a encontrar sua própria voz e a conduzir o próprio destino.

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Indicação literária de Gustavo Scarpa (Arte: Lance!)

Galeitura: movimento literário da torcida do Atlético

Uma união entre duas paixões: a pelo Atlético e a pelos livros. Foi dessa combinação que surgiu a Galeitura, movimento criado pela torcida do Galo na última semana e inspirado em Gustavo Scarpa, amante da literatura. A iniciativa tem como objetivo incentivar a leitura e rapidamente ganhou força, formando uma comunidade com milhares de participantes nas redes sociais.

O movimento surgiu inspirado no meia do Atlético, que é um amante dos livros e passou a publicar resenhas e indicações de obras nas redes sociais. A partir daí, surgiu a ideia de transformar essas indicações em um projeto coletivo.

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Mais do que terminar uma obra, a proposta da Galeitura é conversar sobre ela, ouvir diferentes interpretações e transformar a leitura em uma experiência coletiva.

A Galeitura rapidamente ganhou repercussão e cresceu nas redes sociais. Atualmente, o projeto conta com mais de 108 mil seguidores.

O movimento funciona da seguinte maneira: todos os meses, um livro é escolhido para a leitura. A partir daí, cada obra recebe um calendário dividido em etapas para que os participantes façam a leitura em conjunto. Também são realizados debates semanais para discutir os capítulos e, ao final da leitura, ocorre um encontro para uma conversa sobre o livro.

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