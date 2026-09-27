Messi marca golaço em Columbus Crew x Inter Miami; veja vídeo
Argentino acertou o ângulo em cobrança de falta
Columbus Crew e Inter Miami estão se enfrentando neste domingo (27), pela temporada regular da MLS, no Lower.com Field. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Lionel Messi marcou um golaço de falta e empatou a partida em 1 a 1.
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O argentino cobrou com a perna esquerda e acertou o ângulo superior esquerdo, sem chances para o goleiro do Columbus Crew. O gol veio após o time da casa abrir o placar aos 28 minutos, com Josef Martínez, em cobrança de pênalti.
Veja o gol:
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Messi se aproxima de recorde histórico
O gol também marcou mais um passo de Messi em uma marca histórica nas cobranças de falta. O argentino chegou ao 76º gol de falta na carreira, ficando a dois do brasileiro Marcelinho Carioca, que lidera a lista com 78.
Antes do duelo, Messi vinha de três partidas consecutivas balançando as redes. No compromisso anterior, contra o San Diego FC, o camisa 10 também marcou em cobrança de falta no empate por 2 a 2.
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