Arrascaeta falou, pela primeira vez, após sofrer uma fratura no punho esquerdo na vitória do Uruguai nesta segunda-feira (28). O meia do Flamengo foi às redes sociais e publicou uma foto do momento em que deixou o gramado.

— Quando a fé está colocada em Deus, não há medo, problema ou tempestade maior do que o seu poder — publicou Arrascaeta, do Flamengo.

Postagem de Arrascaeta no Instagram (Foto: Reprodução)

O departamento médico do Flamengo aguarda o retorno de Arrascaeta ao Brasil para reavaliar o meio-campista. Em nota oficial, o clube carioca informou que a lesão do jogador tem indicação cirúrgica.

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— O médico do Clube de Regatas do Flamengo, Fernando Sassaki, recebeu há pouco o resultado dos exames realizados na Coreia do Sul pelo meia De Arrascaeta. Foi confirmada fratura no punho esquerdo com indicação cirúrgica. O jogador retornará ao Brasil, onde será reavaliado antes do procedimento e dará sequência à sua recuperação — diz a nota do Flamengo sobre Arrascaeta.

O camisa 10 do Flamengo e do Uruguai começou no time titular de Forlán no jogo do Uruguai contra a Coreia do Sul, na vitória por 4 a 1. Aos 13 minutos do primeiro tempo, deu assistência para o gol de Darwin Núñez e, aos 27', marcou o dele, em um bonito chute de fora da área.

Desolado, Arrascaeta, do Flamengo, deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai (Foto: Jung Yeon-je/AFP)

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Arrascaeta foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo, logo após escorregar e cair no gramado. O meia deixou o campo com dores no pulso, com semblante de preocupação.

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