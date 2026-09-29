CBF detalha tabela das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

A CBF divulgou nesta segunda-feira (28) a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Os oito jogos da quinta fase têm datas, horários, locais e transmissões definidos. O Lance! fará a transmissão da partida entre Ferroviária x Red Bull Bragantino, nos dias 12 e 20 de outubro.

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Os outros jogos são Internacional x Atlético-MG, Flamengo x Fluminense e Bahia x São Paulo. Os duelos serão disputados em ida e volta. A primeira rodada acontece entre os dias 12 e 16 de outubro. A volta será realizada entre 20 e 22.

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As partidas serão realizadas em seis estádios, distribuídos por diferentes cidades e estados. Entre os locais estão a Fonte Luminosa, o Beira-Rio, o Luso Brasileiro, a Arena MRV e o Lourival Baptista. O estádio do jogo de volta entre São Paulo e Bahia ainda será definido.

Jogos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Ida

12/10, 18h: Ferroviária x Red Bull Bragantino — Fonte Luminosa — SporTV, Xsports e Lance!

14/10, 21h: Internacional x Atlético-MG — Beira-Rio — N Sports

15/10, 19h: Flamengo x Fluminense — Luso Brasileiro — SporTV

16/10, 19h: Bahia x São Paulo — Lourival Baptista, em Aracaju (SE) — SporTV

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Volta

20/10, 19h: Red Bull Bragantino x Ferroviária — Cícero de Souza Marques — SporTV, Xsports e Lance!

20/10, 19h: Atlético-MG x Internacional — Arena MRV — N Sports

21/10, 19h: São Paulo x Bahia — estádio a definir — SporTV

22/10, 19h: Fluminense x Flamengo — Luso Brasileiro — SporTV

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