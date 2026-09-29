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CBF detalha tabela das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Lance! transmite dois jogos das quartas, que começam no dia 12 de outubro

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 11:10
Atualizado há 1 hora
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Camila entre duas jogadoras do Corinthians disputando a bola
Camila em ação pela Ferroviária contra o Corinthians (Foto: Douglas Moretti)

A CBF divulgou nesta segunda-feira (28) a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Os oito jogos da quinta fase têm datas, horários, locais e transmissões definidos. O Lance! fará a transmissão da partida entre Ferroviária x Red Bull Bragantino, nos dias 12 e 20 de outubro.

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Os outros jogos são Internacional x Atlético-MG, Flamengo x Fluminense e Bahia x São Paulo. Os duelos serão disputados em ida e volta. A primeira rodada acontece entre os dias 12 e 16 de outubro. A volta será realizada entre 20 e 22.

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As partidas serão realizadas em seis estádios, distribuídos por diferentes cidades e estados. Entre os locais estão a Fonte Luminosa, o Beira-Rio, o Luso Brasileiro, a Arena MRV e o Lourival Baptista. O estádio do jogo de volta entre São Paulo e Bahia ainda será definido.

Jogos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Ida

12/10, 18h: Ferroviária x Red Bull Bragantino — Fonte Luminosa — SporTV, Xsports e Lance!
14/10, 21h: Internacional x Atlético-MG — Beira-Rio — N Sports
15/10, 19h: Flamengo x Fluminense — Luso Brasileiro — SporTV
16/10, 19h: Bahia x São Paulo — Lourival Baptista, em Aracaju (SE) — SporTV

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Volta

20/10, 19h: Red Bull Bragantino x Ferroviária — Cícero de Souza Marques — SporTV, Xsports e Lance!
20/10, 19h: Atlético-MG x Internacional — Arena MRV — N Sports
21/10, 19h: São Paulo x Bahia — estádio a definir — SporTV
22/10, 19h: Fluminense x Flamengo — Luso Brasileiro — SporTV

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