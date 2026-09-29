Joanna de Assis revela bastidores de saída da Globo: 'Não concordei'
Jornalista comandará cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Charla
A jornalista Joanna de Assis revelou bastidores de sua saída da Globo durante participação no Charla Podcast. Desligada da emissora após duas décadas, a profissional contou que não esperava ser demitida e afirmou que não concordou com a justificativa apresentada pela empresa para o encerramento do vínculo.
Joanna relatou que a demissão aconteceu em uma quarta-feira. Na sexta-feira anterior, uma editora experiente da equipe havia sido desligada, o que fez a jornalista questionar um dos chefes sobre a possibilidade de novos cortes.
Dias depois, Joanna encontrou novamente o mesmo chefe logo pela manhã e chegou a brincar sobre a possibilidade de uma nova demissão. Segundo ela, naquele momento ainda não imaginava que seria a própria escolhida. Pouco depois, a jornalista foi chamada para conversar. Ela percebeu, durante o caminho até a sala, que a reunião poderia ser sobre sua saída.
➡️Globo demite Joanna Assis após duas décadas e faz mudanças no Sportv
— Aí eu falei: você vai me mandar embora? Aí eu fiquei meio assim, em choque mesmo. Sentei e falei: "Não acredito", — contou.
Segundo a jornalista, a conversa com a empresa ocorreu de maneira tranquila, sem discussão. Joanna afirmou que respeitou a decisão, mas deixou claro que discordava do desligamento. Questionada se havia entendido a justificativa apresentada pela Globo, Joanna foi direta e diz que não concordou.
— Eu só falei que eu não concordava, mas que... Beleza, vou continuar fazendo jornalismo em outro lugar. E vou incomodar vocês — afirmou.
Na sequência, a jornalista explicou que acredita que as empresas de comunicação estão passando por mudanças na forma como definem seus investimentos e o perfil dos profissionais que desejam manter. Ela, porém, defendeu o trabalho que realizava na emissora.
Joanna no Charla
A profissional foi contratada pelo Charla e passará a integrar a equipe do projeto, com participações semanais no programa Charla de Quinta.
Joanna fará duas participações por semana na atração, que é voltada para notícias e opiniões sobre futebol. O principal foco da jornalista será a cobertura do futebol paulista, com informações sobre os clubes e os principais acontecimentos do cenário estadual.
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Além das participações no programa, Joanna também produzirá conteúdos exclusivos para as redes sociais do Charla. A jornalista ainda terá uma função de destaque na cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.
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