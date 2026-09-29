Entenda a comemoração de Raphinha em Austrália x Brasil

Capitão da Seleção Brasileira no jogo desta terça-feira (29) diante da Austrália, o atacante Raphinha marcou com um gol de pênalti e empatou a partida. Na comemoração, o jogador levou as mãos aos olhos e fez uma simulação com óculos, o que chamou a atenção dos internautas.

➡️ Austrália x Brasil: Gol de Raphinha pela Seleção reflete duas marcas importantes

Antes do jogo, o atacante teve um encontro com o pequeno Zion, que foi diagnosticado com uma doença genética rara e progressiva que afeta a retina e provoca perda da visão. No encontro, o atacante recebeu um pedido mais do que especial: fazer uma comemoração de gol simulando um óculos com as mãos, que foi atendido.

continua após a publicidade

➡️ Veja gols em Austrália e Brasil pelo amistoso internacional

Raphinha marcou o gol e comemorou em homenagem à pequeno torcedor (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Filho de mãe brasileira e pai australiano, Zion nasceu na Austrália, mas cresceu com uma forte ligação com o Brasil. É flamenguista por influência do avô, carioca, e acompanha futebol sempre que pode. Entre os jogadores da seleção, não há dúvida ao escolher o favorito: o atual camisa 10 da amarelinha. O qual ele viajou oito horas de trem para realizar o sonho de conhecê-lo.

Raphinha e Zion, torcedor pequeno que é fá do atacante da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/UOL)

⚽ Veja gols em Austrália x Brasil

A história de Zion ganha ainda mais importância diante da condição rara que o acompanha desde a infância. Aos cinco anos, o menino foi diagnosticado com distrofia de cones e bastonetes (cone-rod dystrophy), uma doença genética rara e progressiva que compromete a retina e pode causar perda gradual da visão.

continua após a publicidade

Apesar da deficiência visual já significativa, Zion mantém plena consciência do que acontece ao seu redor. Para reconhecer pessoas próximas, no entanto, precisa estar bastante perto.

— Ele tem que estar super perto para saber que eu sou eu — contou Raissa.

A evolução da doença também é incerta. Segundo os médicos, a intensidade da perda visual varia de acordo com cada paciente, e ainda não é possível prever até que ponto a condição de Zion poderá avançar.