Entenda a comemoração de Raphinha em Austrália x Brasil
Atacante faz de pênalti no fim do primeiro tempo
Capitão da Seleção Brasileira no jogo desta terça-feira (29) diante da Austrália, o atacante Raphinha marcou com um gol de pênalti e empatou a partida. Na comemoração, o jogador levou as mãos aos olhos e fez uma simulação com óculos, o que chamou a atenção dos internautas.
➡️ Austrália x Brasil: Gol de Raphinha pela Seleção reflete duas marcas importantes
Antes do jogo, o atacante teve um encontro com o pequeno Zion, que foi diagnosticado com uma doença genética rara e progressiva que afeta a retina e provoca perda da visão. No encontro, o atacante recebeu um pedido mais do que especial: fazer uma comemoração de gol simulando um óculos com as mãos, que foi atendido.
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Filho de mãe brasileira e pai australiano, Zion nasceu na Austrália, mas cresceu com uma forte ligação com o Brasil. É flamenguista por influência do avô, carioca, e acompanha futebol sempre que pode. Entre os jogadores da seleção, não há dúvida ao escolher o favorito: o atual camisa 10 da amarelinha. O qual ele viajou oito horas de trem para realizar o sonho de conhecê-lo.
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A história de Zion ganha ainda mais importância diante da condição rara que o acompanha desde a infância. Aos cinco anos, o menino foi diagnosticado com distrofia de cones e bastonetes (cone-rod dystrophy), uma doença genética rara e progressiva que compromete a retina e pode causar perda gradual da visão.
Apesar da deficiência visual já significativa, Zion mantém plena consciência do que acontece ao seu redor. Para reconhecer pessoas próximas, no entanto, precisa estar bastante perto.
— Ele tem que estar super perto para saber que eu sou eu — contou Raissa.
A evolução da doença também é incerta. Segundo os médicos, a intensidade da perda visual varia de acordo com cada paciente, e ainda não é possível prever até que ponto a condição de Zion poderá avançar.
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