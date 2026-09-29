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Lesão de Raphinha durante jogo do Brasil preocupa torcedores do Barcelona

Problemas na coxa direita são pesadelo antigo do atacante

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 08:46
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Seleção busca triunfo para garantir liderança do grupo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
Raphinha já havia sentido problema na coxa direita durante a Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

Autor do segundo gol do Brasil em amistoso internacional contra a Austrália, nesta terça-feira (29), Raphinha deixou o campo no intervalo e foi substituído após acusar um desconforto muscular na coxa direita. Foi justamente esse problema muscular que também tirou o atacante de campo durante a Copa do Mundo, em duelo contra o Haiti pela fase de grupos.

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Em março, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos, Raphinha teve novamente o mesmo problema muscular na coxa direita. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos gramados.

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A preocupação com o atacante atingiu especialmente os torcedores do Barcelona. Após a substituição de Raphinha no intervalo da partida, inúmeros fãs culés lamentaram a notícia.

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