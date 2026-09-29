Autor do segundo gol do Brasil em amistoso internacional contra a Austrália, nesta terça-feira (29), Raphinha deixou o campo no intervalo e foi substituído após acusar um desconforto muscular na coxa direita. Foi justamente esse problema muscular que também tirou o atacante de campo durante a Copa do Mundo, em duelo contra o Haiti pela fase de grupos.

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Em março, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos, Raphinha teve novamente o mesmo problema muscular na coxa direita. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos gramados.

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A preocupação com o atacante atingiu especialmente os torcedores do Barcelona. Após a substituição de Raphinha no intervalo da partida, inúmeros fãs culés lamentaram a notícia.

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