Lesão de Raphinha durante jogo do Brasil preocupa torcedores do Barcelona
Problemas na coxa direita são pesadelo antigo do atacante
Autor do segundo gol do Brasil em amistoso internacional contra a Austrália, nesta terça-feira (29), Raphinha deixou o campo no intervalo e foi substituído após acusar um desconforto muscular na coxa direita. Foi justamente esse problema muscular que também tirou o atacante de campo durante a Copa do Mundo, em duelo contra o Haiti pela fase de grupos.
➡️ Veja gols em Austrália x Brasil: Vanderson, Raphinha e Bruno Guimarães marcam
Em março, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos, Raphinha teve novamente o mesmo problema muscular na coxa direita. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos gramados.
A preocupação com o atacante atingiu especialmente os torcedores do Barcelona. Após a substituição de Raphinha no intervalo da partida, inúmeros fãs culés lamentaram a notícia.
📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
Fora de Campo
Entenda a comemoração de Raphinha em Austrália x BrasilHá 9 minutos
Fora de Campo
Europeus reagem a Endrick em Austrália x Brasil: 'Constrangedor'Há 28 minutos
Fora de Campo
Web aponta falhas de Rayan em Austrália x BrasilHá 1 hora
Fora de Campo
Gabriel Bontempo chama atenção em gol do Brasil: 'Quem diria'Há 1 hora
Fora de Campo
Web aponta novo titular após gol do Brasil: 'Tem que ser'Há 2 horas
Fora de Campo
Europeus elegem Olise como favorito à Bola de Ouro: 'Incrível'Há 15 horas
Mais LANCE!