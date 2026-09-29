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Veja gols em Austrália e Brasil pelo amistoso internacional

Seleção Brasileira venceu o amistoso por 4 a 2

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 07:24
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Raphinha chuta bola durante amistoso entre Brasil e Austrália
Raphinha chuta bola durante amistoso entre Brasil e Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil venceu a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira (29), com gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr. Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, a Seleção Brasileira começou melhor nesse segundo encontro e abriu o placar cedo.

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Aos 3 minutos da primeira etapa, Brasil avança com velocidade ao ataque. Rayan recebe pela direita e busca Bontempo, que rola para Vanderson chegar batendo de primeira, na entrada da área pelo lado direito, e marcar um bonito gol.

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Veja o gol:

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Aos 29 minutos da primeira etapa, após cobrança de escanteio na área, a bola desvia em Rayan e sobra para Circati, que manda para o gol. A arbitragem inicialmente assinala impedimento, mas, após análise do lance, confirma o gol da Austrália.

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Veja o gol:

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Aos 33 minutos da primeira etapa, Brasil erra na saída de bola pelo lado direito, e a Austrália aproveita a falha. Após boa troca de passes, a bola chega a Metcalfe, que chuta de fora da área pelo lado direito e manda para o gol para virar o jogo.

Veja o gol da virada:

Aos 44 minutos da primeira etapa, Após análise do VAR, a arbitragem confirma a penalidade em Danilo. Souttar claramente acertou o pé direito do brasileiro. Raphinha converte o pênalti.

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Veja o gol de pênalti:

Aos 23 minutos da segunda etapa, a Seleção parte em contra-ataque rápido. Danilo lança Vini Jr. pela esquerda, que avança e toca para Endrick na área. O atacante rola para trás e encontra Bruno Guimarães, que finaliza para colocar o Brasil novamente na frente.

Veja o gol:

Aos 33 minutos da segunda etapa, Vini Jr. faz jogada individual pelo lado esquerdo, invade a área e é derrubado por Irankunda. A arbitragem marca o pênalti. Vini Jr pega a bola e converte.

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Veja o quarto gol da Seleção:

Confira as informações de Austrália x Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

AUSTRÁLIA 🆚 BRASIL
🏆 Amistoso Internacional

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 7h (de Brasília)
📍 Local: Suncorp Stadium, Brisbane (AUS)
📺 Onde assistir: Globo, sportv, Globoplay e ge tv

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