Veja gols em Austrália e Brasil pelo amistoso internacional
Seleção Brasileira venceu o amistoso por 4 a 2
O Brasil venceu a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira (29), com gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr. Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, a Seleção Brasileira começou melhor nesse segundo encontro e abriu o placar cedo.
Aos 3 minutos da primeira etapa, Brasil avança com velocidade ao ataque. Rayan recebe pela direita e busca Bontempo, que rola para Vanderson chegar batendo de primeira, na entrada da área pelo lado direito, e marcar um bonito gol.
Veja o gol:
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Aos 29 minutos da primeira etapa, após cobrança de escanteio na área, a bola desvia em Rayan e sobra para Circati, que manda para o gol. A arbitragem inicialmente assinala impedimento, mas, após análise do lance, confirma o gol da Austrália.
Veja o gol:
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Aos 33 minutos da primeira etapa, Brasil erra na saída de bola pelo lado direito, e a Austrália aproveita a falha. Após boa troca de passes, a bola chega a Metcalfe, que chuta de fora da área pelo lado direito e manda para o gol para virar o jogo.
Veja o gol da virada:
Aos 44 minutos da primeira etapa, Após análise do VAR, a arbitragem confirma a penalidade em Danilo. Souttar claramente acertou o pé direito do brasileiro. Raphinha converte o pênalti.
Veja o gol de pênalti:
Aos 23 minutos da segunda etapa, a Seleção parte em contra-ataque rápido. Danilo lança Vini Jr. pela esquerda, que avança e toca para Endrick na área. O atacante rola para trás e encontra Bruno Guimarães, que finaliza para colocar o Brasil novamente na frente.
Veja o gol:
Aos 33 minutos da segunda etapa, Vini Jr. faz jogada individual pelo lado esquerdo, invade a área e é derrubado por Irankunda. A arbitragem marca o pênalti. Vini Jr pega a bola e converte.
Veja o quarto gol da Seleção:
Confira as informações de Austrália x Brasil
✅ FICHA TÉCNICA
AUSTRÁLIA 🆚 BRASIL
🏆 Amistoso Internacional
📆 Data e horário: terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 7h (de Brasília)
📍 Local: Suncorp Stadium, Brisbane (AUS)
📺 Onde assistir: Globo, sportv, Globoplay e ge tv
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