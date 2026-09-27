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Neymar não esconde torcida por clube do Rio: 'Eu sou Mengão'

Astro do Santos esteve no Maracanã para acompanhar a partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens pela NFL

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 21:42
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Neymar marcou presença no NFL Rio Game e falou sobre o time dele no Rio de Janeiro
Neymar marcou presença no NFL Rio Game e falou sobre o time dele no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Dallas)

O Maracanã recebeu, pela primeira vez, uma partida da NFL no Rio de Janeiro neste domingo (27). Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentaram pela terceira rodada da temporada regular da liga, em um duelo que levou 72.792 torcedores ao estádio. Entre os presentes estava Neymar, que acompanhou o confronto e revelou para qual clube carioca torce.

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Durante um vídeo gravado por um torcedor no estádio, o astro do Santos foi questionado sobre sua preferência no Rio de Janeiro. Sem hesitar, Neymar respondeu:

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— No Rio, eu sou Mengão — afirmou, Neymar.

Veja vídeo:

Neymar esteve no Maracanã acompanhado da esposa, Bruna Biancardi, para acompanhar o NFL Rio Game. Além do atacante do Santos, outros jogadores de futebol aproveitaram a Data Fifa para marcar presença no evento.

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Arthur, companheiro de Neymar no Santos, e Everson, goleiro do Atlético-MG, também estiveram no estádio. Atletas dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro acompanharam de perto o duelo entre Cowboys e Ravens.

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Neymar vai a campo em transição física, e elenco do Peixe treina no período da Data Fifa

O Santos treinou, na manhã desta sexta-feira (25), no CT Rei Pelé. A atividade marcou o segundo trabalho técnico comandado pela comissão de Cuca desde a reapresentação do elenco, ocorrida nesta quinta-feira (24), por conta da Data Fifa. Uma presença importante nos gramados foi a de Neymar, que realizou trabalho de transição física, mas não participou da atividade com bola ao lado dos companheiros.

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O camisa 10 do Peixe segue em processo de recuperação de uma lesão tipo 2B no reto anterior da coxa direita, sofrida no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no dia 2 de setembro. O trabalho desta sexta-feira (25) foi o primeiro do craque em campo desde a lesão, marcando o início de sua transição física. O atleta, no entanto, deve voltar somente contra o Fluminense, no dia 18 de outubro.

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