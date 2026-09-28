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Jorge Jesus é sincero sobre possível volta ao Flamengo: 'Tenho certeza'

Técnico português relembrou passagem pelo Rubro-Negro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 07:30
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jorge Jesus na época que treinava o Flamengo
Jorge Jesus na época que treinava o Flamengo (Foto: Reprodução)

Jorge Jesus voltou a falar sobre um possível retorno ao Flamengo neste domingo (27). Atualmente no comando da Seleção Portuguesa, o treinador relembrou a passagem pelo Rubro-Negro e afirmou que sempre pensou em trabalhar novamente no clube, mas reconheceu que o cenário mudou.

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A declaração aconteceu após a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega. Questionado sobre a possibilidade de voltar ao Flamengo, Jorge Jesus destacou a importância do período em que esteve no clube e o carinho recebido pelos torcedores.

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— Talvez tenha sido o melhor período da minha carreira como treinador de clube. Foi um marco histórico, não só desportivamente, mas também sentimentalmente. A forma como os adeptos do Flamengo me abraçaram, me acarinharam, nunca vou esquecer. Eu sempre pensei que um dia ia voltar ao Flamengo, mas agora tenho certeza de que as coisas se tornaram difíceis — afirmou, em entrevista à ESPN.

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Gonçalo Ramos comemora gol de Portugal com companheiros contra a Noruega pela Liga das Nações
Gonçalo Ramos comemora gol de Portugal com companheiros contra a Noruega pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)

Jorge Jesus no Flamengo

Jorge Jesus comandou o Flamengo entre 2019 e 2020 e viveu um dos períodos mais vitoriosos da história recente do clube. Sob o comando do português, o Rubro-Negro conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2019.

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No ano seguinte, a equipe ainda levantou os troféus da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca.

Depois de deixar o Flamengo, Jorge Jesus passou por Benfica, Fenerbahçe, Al-Hilal e Al-Nassr. Em 2026, assumiu o comando da Seleção Portuguesa, com contrato voltado para o ciclo da Copa do Mundo de 2030.

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